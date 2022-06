25 Kultureinrichtungen – von A wie Archäologisches Schaufenster über J wie Judenhof und Jüdisches Museum Schpira bis hin zu Z wie Zimmertheater – öffnen am 10. Juni in Speyer ihre Türen und präsentieren Nachtschwärmern ein vielfältiges Programm.

Er ist in diesem Jahr wieder möglich, der Aufstieg über 303 Stufen hinauf zur Turmspitze des Speyerer Doms – und damit auch der herrliche Rundblick über die Stadt, die Vorderpfalz, über den Rhein bis hinüber in die badische Nachbarschaft. Doch dies ist nur einer von vielen Höhepunkten, welche die zahlreichen kleinen wie großen Sehenswürdigkeiten, Kirchen, Galerien und Museen bei der Kult(o)urnacht am Freitag, 10. Juni, von 19 bis 1 Uhr bieten werden.

Mit Blueswolf und Königin

So verwandelt sich beispielsweise die Halle 101 in ein Kino. Wolfgang „Blueswolf“ Schuster ist in der Auferstehungskirche zu hören. Im Dom ist mit „Die Königin bittet zum Tanz“ beschwingte Orgelmusik zu genießen. Die Stadtstreicher zeigen im Kinder- und Jugendtheater eine Literatur-Musik-Performance. In der Gedächtniskirche trommelt Afabato die Kult(o)urnacht ein. Und natürlich kommt auch das Kulinarische nicht zu kurz. Abendkasse von 18 bis 23 Uhr unter anderem am Museum Wilhelmsbau, am Museumskreisel, in der Tourist-Information Speyer.

Das Programmheft mit detaillierten Informationen gibt’s online unter www.speyer.de/de/kultur/kult-o-urnacht-speyer