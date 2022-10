Posieren und in die Kamera gucken: Für das Model-Paar Carl (Harris Dickinson) und Yaya (Charlbi Dean) ist nichts leichter als das. Auf einer Kreuzfahrt mit Superreichen müssen sie aber feststellen, was im Leben wirklich zählt.

Die glitzernde Mode-Welt ist das Zuhause der beiden, die ihr Leben nur zu gerne auf Instagram teilen. Ideale Fotomotive bietet auch die Luxuskreuzfahrt, zu der sie eingeladen werden: dekadentes Essen, Champagnerfrühstück, Sonnenbaden. Dazu stinkreiche Gäste – russische Oligarchen, Waffenhändler, IT-Milliardäre, gelangweilte Ehefrauen –, denen von der Crew alle Wünsche von den Augen abgelesen werden, so absurd sie auch sein mögen. Auch wenn der Kapitän (Woody Harrelson) ein knallharter Marxist ist. Das süße Leben an Bord plätschert vor sich hin – bis die Megayacht in einen Sturm gerät.

Ruhm und Reichtum hilft nicht weiter

Erst werden die Mägen der Passagiere kräftig durcheinandergewirbelt, später finden sich einige von ihnen auf einer einsamen Insel wieder. Und plötzlich spielt all ihr Ruhm und Reichtum keine Rolle mehr. Denn wie man etwa Feuer macht oder Fische fängt, weiß nur die Reinigungskraft Abigail (Dolly de Leon) – und die weiß ihre neue Machtposition zu nutzen.

Bitterböse, aber sehr unterhaltsam

Mit „Triangle of Sadness“ – deutsch: Dreieck der Traurigkeit; der Begriff bezeichnet den Bereich zwischen den Augenbrauen und der Nasenwurzel, der gerne mit Botox unterspritzt wird – legt Regisseur Ruben Östlund eine Satire voller Gesellschaftskritik hin, die ihm eine Goldene Palme bei den Filmfestspielen in Cannes einbrachte. Mit bitterbösem, aber unterhaltsamem Humor blickt er auf die Modewelt mit ihren Hierarchien, die sich im Laufe des Films umkehren. Fürs deutsche Publikum interessant: Auch Iris Berben ist in einer Nebenrolle zu sehen.

„Triangle of Sadness“, Schweden/GB u.a. 2022, 147 Minuten, von Ruben Östlund, mit Harris Dickinson, Charlbi Dean, Woody Harrelson, Iris Berben, FSK o.A.