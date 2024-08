„Höllischen Swing“ kündigen die Macher für den Auftakt des Speyerer Jazz-Festivals im Innenhof des Rathauses an, das von 22. bis 25. August fünf Konzerte umfasst. Die South West Oldtime All Stars werden es sein, die dieses spezielle Versprechen einzulösen haben.

Seit 2018 wiedervereint, ist das Ensemble laut Ankündigung fest verankert in der europäischen Traditional-Jazz-Szene. Für das „höllische“ Moment steht Pianist Thilo Wagner, dessen Klavierstil entsprechend beschrieben wird. Immerhin gilt der Musiker, nicht zufällig Ehrenbürger von New Orleans, vielen als der „Schwäbische Oscar Peterson“. Der 79-jährige Trevor Richards wiederum, als gebürtiger Brite jung nach New Orleans ausgewandert und heute als Musiker hoch dekoriert, steht als Drummer für den authentischen Bandsound. Martin (Ludwig) Auer lehrt Jazztrompete in Leipzig, während Gary Fuhrmann, Träger des Jazzpreises der Stadt Worms, als freiberuflicher Klarinettist und Saxophonist unterwegs ist. Felix Fromm ist Soloposaunist der HR Big Band und Leiter der Blassportgruppe. Und von Matthew Bookert wird behauptet, er könne seinem Sousaphon „nicht nur geschmeidig samtweiche Töne wie ein kleines Miezekätzchen, sondern auch brüllende Raubtierklänge entlocken“, so die Ankündigung des Konzertes.

Beginnend mit diesem „Kompetenzteam“ in Sachen Traditional Jazz verwandelt sich der schmucke Rathaushof für einige Tage in einen Musik-Hotspot. Das Festival gilt als ein Glanzstück des Speyerer Veranstaltungskalenders, es schafft mit feiner Musik, starker Kulisse und pfälzischen Gaumenfreuden eine fesselnde Atmosphäre. Das Programm hat Bernhard Sperrfechter, Leiter der Musikschule Speyer und Gründer des Festivals, mit Matthias Debus zusammengestellt, an den er nun auch, nach zehn Jahren, den Staffelstab weitergibt.

Am Fr 23.8. betritt um 19.30 Uhr Torsten Zwingenberger mit den New Orleans Shakers die Bühne. Bereits 1976 gründete er mit Klarinettist Thomas L’Etienne diese Band, die nach 30 Jahren Spielpause 2009 wieder zusammenfand und nun zu viert operiert – mit nur einem Bläser unüblich besetzt für eine New-Orleans-Band.

Am Sa 24.8. bringt ab 11.30 Uhr die Blue Note Big Band aus Neustadt den Hof mit Meilensteinen der Jazzgeschichte bis hin zu modernem, orchestralem Jazz zum Klingen. Bernd Gaudera, zwei Jahrzehnte Landesmusikdirektor von Rheinland-Pfalz und mit vielen regionalen Orchestern verbunden, leitet die Bigband seit Gründung 1986. Am Abend nehmen die Square City Stompers Platz auf der Bühne, sie stehen für heiße Rhythmen, perlendes Klavierspiel, tanzende Kontrabasslinien und einen Saxophon-Sound, der sich mit dem sentimentalen Klang einer Klarinette abwechselt. Präsentiert wird die Show von der Sängerin Seyda Sibel.

Mit dem Duo Leroi-Herzer klingt das Festival am So 25.8. ab 11.30 Uhr aus – Instrumentalmusik, gewoben vom Kontrabass Michael Herzers und dem Akkordeon Laurent Lerois, beide seit 40 Jahren musikalisch verbunden. Die eingespielte Zweierbesetzung lasse viel Raum für Experimente, auch für den Rollentausch von Rhythmus und Melodie zwischen Akkordeon und Bass, heißt es.