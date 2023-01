Eingängige Popsongs mit etwas Indie und etwas Synthie: Was Pablo Brooks abliefert, klingt einfach, ist aber in genau dieser Einfachheit erfrischend. Mit „The Lover’s Disposition“ ist er jetzt auf Tour.

Die Songs des 20-Jährigen sind mal träumerisch, mal tanzbar – und auch, wenn er noch nicht ganz oben mitspielt, hat er sich mit seiner Debüt-EP „Not like the Movies“ und mehreren weiteren Songs schon eine treue Fangemeinde aufgebaut. Mit seiner „The Lover’s Disposition Tour“ ist er 2023 in Deutschland unterwegs und wird sicher noch einige Fanherzen mehr erobern.

Sinnieren übers Leben

„Meine Musik ist für die hoffnungslosen Romantiker, die sich immer viel zu schnell verlieben. Für die, die von einer Party nach Hause kommen und plötzlich tanzen wollen. Für die, die sich in einem Raum voller Menschen einsam fühlen. Für die, die nicht erwachsen werden wollen“, wird der Düsseldorfer in einer Mitteilung zur Tour zitiert. Und tatsächlich merkt man diese Prämisse seinen Songs an. So etwa beim locker-leichten „Not like the Movies“, das Anleihen an die 80er-Jahre mitbringt, in dem Brooks zugleich darüber sinniert, dass das Leben sich manchmal anders entwickelt, als noch zu Teenie-Zeiten gedacht. Im ätherischen „Dynamite“ bringt er das Gefühl des Sommers zum Ausdruck – und Liebeskummer zum Tanzen gibt der Song „Runaway“ mit seinen House-Einflüssen her.

Pablo Brooks: „The Lover’s Disposition Tour 2023“ – Fr 17.2., 20 Uhr, Karlsruhe, Tollhaus; So 19.2., 19 Uhr, Wiesbaden, Schlachthof; Tickets: reservix.de