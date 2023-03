Musik macht auf gewisse Weise unsterblich. Ein Song, der dies auf tief berührende Weise zeigt, ist die neue Single-Auskopplung von Maria Blatz und Tom Keller: „Always in my Heart“ . Am Wochenende ist das Duo live in Bissersheim zu erleben.

„Always in my Heart“ ist eine Hommage an Toms lange verstorbenen Eltern, wie sie schöner kaum sein könnte. Das wunderbar harmonische Duett zweier Gänsehaut-Stimmen zum fein arrangierten Gitarren-Pop in einem Clip mit Familienbildern, verzauberten Pfälzer Landschaften, Sternschnuppen und brennenden Kandelabern: Auch wenn der Text die Gefühle und Gedanken klar offenbart, es hätte keiner Lyrics bedurft. Diese Botschaft kommt an – und zwar direkt im Herzen!

Ein mutiges Bekenntnis zu Liebe, Trauer und Erinnerungen, die niemals sterben.

„Always in my Heart“ läuft auf Youtube

und ist neben vielen weiteren Informationen auf www.mariablatz-tomkeller.de zu finden.

Maria & Tom präsentieren eigene Songs und ausgewählte Lieblingslieder zusammen mit Geiger Christian Herzberger unter dem Motto „Live und Lyrics“. Uwe Nimmergut rezitiert dazu die Lyrics auf Deutsch:

Sa 25.3., 19 Uhr; So 26.3., 18.30 Uhr, Bissersheim,

Vinothek des Weinguts Mussler, Karten: www.mariablatz-tomkeller.de