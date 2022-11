Epische Texte sowie schnelle Riffs und Soli: Sonata Arctica haben sich vor allem einen Namen als Power-Metal-Band gemacht. Über die Jahre kamen immer weitere Einflüsse dazu, die Band aus Finnland wurde facettenreicher und eingängiger.

Mit ihrem Album „Acoustic Adventures – Volume One“ beschritt sie schließlich wieder einen neuen Pfad und hauchte dabei alten Hits in akustischer Version neues Leben ein.

Die Idee der Adaptionen ist dabei schon lange gewachsen: Bereits seit mehreren Jahren gaben die Finnen erst in ihrem Heimatland und später auch darüber hinaus Konzerte mit den akustikbetonten Neuinterpretationen – mit großem Erfolg. Also nutzten sie das Pandemie-Jahr 2020 und spielten die Songs – teils erneut verändert – im Studio ein. Seit Ende September ist nun die zweite so entstandene Platte „Acoustic Adventures – Volume Two“ im Handel, mit dem Sonata Arctica auf Tour geht und dabei auch Speyer einen Besuch abstattet.

Schnellere Songs in neuem Gewand

Auf dem zweiten Album präsentiert die Band vor allem ihre schnelleren Songs in neuem Gewand, das vor allem die Akustik-Gitarren, hin und wieder aber auch andere Instrumente in den Vordergrund stellt. So wird etwa aus dem rockig-poppigen „I Have A Right“ eine Ballade mit Klavierbegleitung, „Victoria’s Secret“ wirkt nun geradezu verträumt und das einst getriebene „Black Sheep“ bekommt einen lateinamerikanischen Anstrich und damit einen völlig neuen Klang verpasst.

„Sonata Arctica - Acoustic Adventures 2022“: Sa. 3.12., 20 Uhr, Speyer, Halle 101, Tickets: eventim.de und rheinpfalz.de/tickets