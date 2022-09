Wann ist die Frau eine Frau? In ihrer Komödie „Freibad“ lässt Regisseurin Doris Dörrie in einem Frauenschwimmbad Frauen unterschiedlicher Kulturkreise aufeinanderprallen. Witzig übersetzte Konflikte und hitzige Debatten unter praller Sonne.

Es ist ein Jahrhundertsommer und sehr heiß im örtlichen Frauenfreibad. Da kann schnell auch mal die Sicherung durchbrennen. Zündstoff gibt es angesichts der kulturellen Unterschiede zwischen deutschen und türkischen Frauen genug. Als dann aber eine Clique komplett verhüllter arabischer Frauen ins Frauenbad kommt, fliegen buchstäblich die Fetzen. Wem gehört das Bad, und wer bestimmt die Regeln? Wem gehört der weibliche Körper? Und wann ist eine Frau eine Frau?

Köstliche Szenen und die Frage der Toleranz

Doris Dörrie zählt zu den erfolgreichsten Regisseurinnen der Republik. Anno 1985 gelang ihr mit „Männer“ der Durchbruch. Es folgten Publikumslieblinge wie „Ich und er“ oder „Keiner liebt mich“. Ihr Drama „Kirschblüten – Hanami“ verzauberte die Berlinale. Nun widmet sich Dörrie dem Thema Schwimmbad – für sie persönlich das Paradies ihrer Kindheit, das in der Pubertät aber zum peinlichsten Ort der Welt mutierte. „Alle wollten ständig abnehmen“. In ihrem „Freibad“ steigern sich mit der Hitze auch die Konflikte. Vorurteile, Rassismus, Schönheitsideale ... Einfach köstliche Szenen, in denen sie die Frage aufwirft, ob wir so tolerant sind, wie wir immer glauben.

„Freibad“, D 2022, 102 Minuten, von Doris Dörrie, u.a. mit Andrea Sawatzki, Lisa Wagner, Maria Happel, Nilam Farooq, FSK: 12