Zwei Frauen, die aus ihrem Alltag ausbrechen, ein hochklassiger Percussionist samt Freunden sowie eine Bretonin, die gut gelaunt Folk mit Elektro-Klängen verknüpft – das sind die Gäste, die aufs Pirmasenser „Sommerintermezzo“ neugierig machen.

Ursprünglich liefen unter dem Namen „Sommerintermezzo“ Open-Air-Veranstaltungen auf dem Joseph-Krekeler-Platz. Nun zieht die Veranstaltungsreihe ins angrenzende Kulturzentrum Forum Alte Post um.

Auf den Spuren von Thelma & Louise

Dana Golombek und Claudia Schmutzler, beide bekannt aus der Fernseh-Soap „Rote Rosen“, kommen zu einer szenischen Lesung: „Alles, nur nicht Texas“ (Fr 7.7., 20 Uhr). Sie begeben sich damit auf die Spuren von „Thelma & Louise“. Das gleichnamige Roadmovie mit Susan Sarandon und Geena Davis aus dem Jahr 1991 erhielt mehrere Oscar-Nominierungen sowie den Preis fürs Drehbuch und handelt von Freundinnen, die übers Wochenende aus ihrem Alltag ausbrechen wollen. Der harmlose Ausflug wird über eine Verkettung der Ereignisse zur dramatischen Flucht vor der Polizei – unvergessen die Szene, als beide in ihrem Cabrio auf den Abgrund zurasen.

Die berühmte Geschichte wurde von Dana Golombek und Patricia Schäfer für die Bühne bearbeitet, der Sound zur Lesung stammt von der Country-Pop-Rock-Band The Bosshoss.

Volkstradition trifft auf Elektro-Pop-Rock, Weltmusik und viel Ausstrahlung: Mit ihrer warmen und vollen Stimme nimmt Gwennyn ihr Publikum für sich ein, selbst wenn dieses kein Wort verstehen sollte. Die Bretonin singt, begleitet von ihrer Band, hauptsächlich in ihrer Muttersprache, außerdem auf Englisch und Französisch (Sa 8.7., 20 Uhr).

Max Riefer mit „Caravan of Sound“

Eine Weltreise der besonderen Art präsentiert der großartige Schlagzeuger mit Pirmasenser Wurzeln, der in Malaysia lehrt und sich früh auf zeitgenössische Musik konzentrierte: „Max Riefer & Friends“ (Johannes Fischer, Domenico Melchiorre, Holger Roese) bewegen sich mit „Caravan of Sound“ entlang der Seidenstraße. Zu Beginn erklingt eine neue Komposition des chinesisch-stämmigen Malaysiers Kee Yong Chong (So 9.7., 20 Uhr).

Das Rockoratorium „Eversmiling Liberty“ zum Auftakt am 24. Juni (20 Uhr), die „Carmina Burana“ für Kinder und Erwachsene, ein Kinderkunsttag sowie ein Seniorennachmittag mit Chor komplettieren das Programm.

Info

„Sommerintermezzo“, Kulturreihe ab Samstag, 24. Juni, Pirmasens, Forum Alte Post, Karten/Info: www.forumaltepost.de, Telefon 06331 2392716; www.ticket-regional.de