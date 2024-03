Kinder für Gemüse zu begeistern ist ihre Mission: Bei ihren eigenen Kindern hat die Schweizer Ernährungsberaterin und Bloggerin Moana Werschler (www.healthyhappyfamily.ch sowie missbroccoli.com) es bereits geschafft. Ihre Tipps und Rezepte.

Ihre Tipps gibt sie jetzt auch in Buchform weiter. Nicht unumstritten ist, dass ihr Ernährungskonzept für Kinder vegetarisch, viele Rezepte gar vegan sind. Übereinstimmend mit führenden Experten und der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt sie drei Portionen Gemüse und zwei Portionen Obst am Tag (eine Portion sei eine Kinderhand). Werschlers Formel: „Eine vollwertige und ausgewogene Ernährung ist frisch und farbig mit viel Obst und Gemüse, vorzugsweise regional und saisonal, verzichtet auf Fertigprodukte und verwendet möglichst wenig Industriezucker, besteht aus ungezuckerten Getränken wie Wasser oder ungesüßtem Tee.“

Knusprig: Blumenkohl Wings. | Foto: Moana Werschler

Eine Menü-Planung für die ganze Woche (Meal Prepping) und Regeln für ein harmonisches Miteinander – „Handy, TV und Spielsachen gehören nicht an den Esstisch“ – könnten Stress bei der Zubereitung des Essens und beim Essen selbst reduzieren, rät sie. So müsse niemand auf teils ungesunde Fertiggerichte zurückgreifen. Doch auch dann komme es vor, dass Kinder wählerisch seien und am Essen herumnörgelten. „Essen zu lernen braucht Geduld“, schreibt die Expertin in ihrem Kochbuch und listet zehn Tipps für Gemüsemuffel auf:

1. Das Kind integrieren , zum Einkauf, zum Bauern, in den Garten mitnehmen und mit ihm kochen.

2. Es bei der Menüplanung einbeziehen und so kochen, dass es etwas davon mag.

3. Täglich Gemüse anbieten.

4. Vorbild sein.

5. Eine positive Stimmung am Tisch vermittelt Vertrauen.

6. Keinen Druck aufbauen.

7. Locker bleiben , wenn das Kind etwas ausspuckt.

8. Gemüse nicht nur verstecken, sondern regelmäßig auch als Ganzes servieren.

9. Keine Extragerichte kochen.

10. Viel Abwechslung bieten, farbig kochen , rohes und gekochtes Gemüse anbieten.

Für eine gesunde Ernährung solle das Essen zudem schonend zubereitet werden. Auch Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen gehören laut Werschler auf den Tisch. Diese integriert sie auch in ihre Blitz-Rezepte, die schon optisch besonders Kinder ansprechen sollen. Suppen, Pasta, Pizza und knusprige Blumenkohl Wings oder Grünkohl-Chips gehören beispielsweise dazu.

Rezepte von Moana Werschler

Blitz-Pizza

Moana Werschler: „Mein absolut schnellstes Pizzarezept, wenn ich keine Zeit habe! Die Kinder lieben es und helfen gern dabei, die Pizza zu belegen.“

Geht immer: Blitz-Pizza. | Foto: Moana Werschler

Zutaten für vier Personen:

8 Mini-Vollkorn-Fajita-Fladenbrote, 1 Karotte, weiteres Gemüse nach Belieben: Zucchini, Paprika, Brokkoli oder Cherrytomaten, 2 Mozzarella (à 125 g), 1 Dose geschälte Tomaten (400 g) oder pürierte Tomaten oder Tomatensoße vom Vortag, Salz, Pfeffer, getr. italienische Kräuter

Zubereitung:

Den Backofen auf 200 °C einstellen. Die Fladenbrote auf ein Blech mit Backpapier legen und in den Ofen schieben, damit sie etwas antrocknen (sonst wird der dünne Boden zu weich). In der Zwischenzeit die Karotte und das übrige Gemüse fein reiben oder klein schneiden. Wer das Gemüse verstecken möchte, kann es mit dem Pürierstab in die Tomatensoße pürieren. Mozzarella klein schneiden. Die Fladenbrote aus dem Ofen nehmen, mit Tomatensoße, Gemüse und zuletzt mit dem Käse belegen. Mit etwas Salz, Pfeffer und italienischen Kräutern würzen. Für ca. 10 Minuten zurück in den Ofen, bis der Käse verläuft.

Fruchtspieße

Werschler: „Fruchtspieße machen Spaß, weil die Kinder kreativ sein und vielleicht sogar kleine Tierchen bauen können. Baut einen Regenbogen am Spieß!“

Für kreative Kinder: gesunde Fruchtspieße. | Foto: Moana Werschler

Zutaten für ca. 10 Spieße:

Äpfel, Trauben, Beeren nach Wahl, Melone, Gurke, Kirschen (ohne Stein), Aprikosen oder Nektarine, 10 Holzspieße

Zubereitung:

Obst und Gemüse in kleine Stücke schneiden und auf Schälchen verteilen. Die Kinder stecken die Zutaten zusammen.

Quelle und Bibliographie: Moana Werschler aka Miss Broccoli, „Mama, ich will Brokkoli – Gesunde Familienküche leicht gemacht“: Humboldt, 2023, 232 S., 24 Euro