Schnappatmung bei „Sissi“-Fans: Die Serie „Sisi“, die seit 12. Dezember schon bei Streamingdienst RTL+ zu sehen ist und ab dem 28. Dezember im normalen RTL-Programm ausgestrahlt wird, zeichnet nicht das bekannte romantische Bild der Kaiserin.

Kitsch, Kult und Kaiserkrone: Die „Sissi“-Trilogie mit Romy Schneider als Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn ist nicht nur ein Filmmythos in Zuckergussfarben, sondern auch ein Fels im weihnachtlichen Fernsehprogramm. Jetzt wurde die Geschichte als Serie neu verfilmt und mit Sex und Gewalt so großzügig gewürzt, dass treue Fans des Klassikers aus den 50ern vermutlich Schnappatmung bekommen.

Gleich die allererste Szene, in der die junge Elisabeth (Dominique Devenport) von ihrer Schwester beim Masturbieren ertappt wird, macht deutlich: Hier will jemand die altvertraute Geschichte gegen den Strich bürsten. Die junge Heldin ist zu diesem Zeitpunkt noch Herzogin in Bayern, ein bayerischer Backfisch mit großem Freiheitsdrang, zudem leidenschaftliche Reiterin.

Süffig-pikanter Sechsteiler

Eigentlich soll Sisis Schwester Helene (Pauline Rénevier) Kaiser Franz Joseph I. (damals Karlheinz Böhm, heute Jannik Schümann) ehelichen und damit First Lady werden, doch als die jungen Frauen mit Mama Ludovika (anstelle von Magda Schneider glänzt Julia Stemberger als leutselige Adelsglucke) an den Hof kommen, verliebt sich der Monarch sofort in Sisi: Am Ende der zweiten Folge wird Hochzeit gefeiert.

Der süffig-pikante Sechsteiler „Sisi“ (diesmal nur mit einem S) erzählt zwar dieselbe Phase im Leben der als exzentrisch bekannten Kaiserin (1837-1898) wie die berühmte Film-Trilogie, aber er erzählt die Geschichte anders. Franz Joseph ist hier ein Herrscher mit Schattenseiten, der einen Aufstand ungarischer Rebellen grausam niederschlagen lässt. Doch im Mittelpunkt steht natürlich die schöne Sisi: Newcomerin Dominique Devenport überzeugt als junges Mädchen mit wenig Lebenserfahrung, aber wachem Verstand. Insgesamt kann sich die Serie sehen lassen, nicht zuletzt dank starker Hauptdarsteller – Désirée Nosbusch spielt die Schwiegermutter von Elisabeth, Erzherzogin Sophie – und teilweise kommen einem die Figuren menschlich sogar etwas näher.

Mit „Sisi“ kommt RTL dem Streamingdienst Netflix zuvor, der im nächsten Frühjahr unter dem Titel „The Empress“ (deutsch: „Die Kaiserin“) eine eigene Serie über die schöne Monarchin veröffentlicht. Auch Anfang 2022 startet ein neuer Sisi-Film mit Susanne Wolff als Kaiserin im Kino, der die Biographie als feministische Geschichte inszeniert.