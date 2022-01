Talentshows und den Starrummel nimmt dieser ebenso pfiffige wie unterhaltsame und bunte Animationsfilm um Koala Buster Moon aufs Korn. Die Fortsetzung punktet auch wieder mit vielen Stars, die den tanzenden Tieren ihre Stimmen leihen.

Dieser Koala hat es geschafft, gemeinsam mit einigen Talenten sein eigenes Theater vor dem Abriss zu retten – der erste Teil von „Sing“ erschien 2016. Nun will Buster Moon höher hinaus: Mit seinem Ensemble, dem auch der Gorilla Johnny und Hausschwein Rosita angehören, möchte er Redshore City, in „Sing 2“ die auf Hochglanz getrimmte „Weltstadt der Unterhaltung“, erobern.

Der Wolf in der Jury

Buster Moon muss hierzu einen einschüchternden Wolf überzeugen, der Talente massenweise abblitzen lässt und „Versagern“ damit droht, sie vom Hochhaus zu werfen. Der Koala weckt aber des Wolfs geschäftliches Interesse: Die Showtruppe will nicht nur ein nie dagewesenes Science-Fiction-Musical auf die Bühne zaubern. Auch Löwe Clay Calloway, der größte Rockstar aller Zeiten, soll darin eine Rolle spielen. Doch dieser hat sich nach einem Schicksalsschlag längst aus dem Musikgeschäft zurückgezogen. Die Tiere um Buster Moon lassen aber nichts unversucht.

Vertraute Charaktere in tierischen Rollen

Auch wenn in dieser Welt kein einziger Mensch auftaucht: Die Charaktere sind uns vertraut, weil sie unter Selbstzweifeln oder Selbstüberschätzung leiden, weil sie das Leben genießen wollen, aber auch Rückschläge einstecken müssen. Wen schrille Farben und ziemlich strapazierte Sprüche wie „Man hat immer eine Wahl“ oder „Träumt groß“ nicht weiter stören, dem stehen fast zwei unterhaltsame Stunden mit viel Popmusik bevor. So fliegt zu „Girl on Fire“, das im Original zum großen Hit für Alicia Keys wurde, die junge Wölfin Porsha durchs Bühnenbild, was Schweinedame Rosita, unter Höhenangst leidend, um ihre Rolle bangen lässt.

Familienfreundlich und fantasievoll

Die Jugendjury der deutschen Filmbewertungsstelle (FBW) vergibt 4,5 von fünf Punkten in der Kategorie Familienfreundlichkeit und lobt den fantasievollen Film als „bunt und witzig“. Der epd-Filmdienst aus Frankfurt nennt die Geschichte dieser Fortsetzung „erzählerisch schlicht“, lobt aber die „grandiose Musical-Choreographie“. Als Sprecher sind in der deutschen Fassung Prominente wie Peter Maffay (Löwe), Bastian Pastewka (Koala) und Alexandra Maria Lara (Rosita) mit von der Partie.

„Sing 2 – Die Show deines Lebens“, Kinostart 20.1., Animationsfilm/Komödie, USA 2021, Regie: Garth Jennings, 110 Minuten, FSK: 0 Jahre