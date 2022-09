Wenn Simon Eickhoff und Jan Traphan aus Oldenburg alias Simon & Jan mit ihren Akustikgitarren auf ihren Stühlen auf der Bühne sitzen, möchte man zuerst an Simon & Garfunkel denken, doch die Liedtexte haben es in sich.

Sie sind berührend, beschämend und dann wieder voller Witz und treffsicheren Pointen. Die beiden Liedermacher wirken äußerst unaufgeregt und räumen einschlägige Auszeichnungen ab. Verdient!

Nur die Welt retten

In ihrem neuen Programm wollen sie nur die Welt retten. „Alles wird gut“ – „Du hast es satt, deiner eigenen Spezies beim Versagen zuzusehen? Es regt dich auf, dass wir uns bei all den Herausforderungen in der Welt immer noch mit dieser Nazikacke abgeben müssen? Du willst einfach nur warme Wollsocken und mit deinem Buch ins Bett? Du gehst auf die 40 zu und denkst darüber nach, zurück zu deinen Eltern zu gehen? Du ziehst deine Lebensbilanz und das einzige, das bleibt, ist Eierkuchen? Alles wird gut“, trösten sie ihr Publikum und versprechen zu helfen. Dafür treffen sie sich regelmäßig in größeren Gruppen, in Hallen, in ausgesuchten Clubs, auch in der Region.

Zusammen lachen und entspannen

Station machen sie in Karlsruhe und in Neustadt-Mußbach um gemeinsam gegen das anzukämpfen, was uns kaputt macht, zusammen zu entspannen und zu lachen und einfach mal darüber nachzudenken, was wir selbst verändern können, für eine bessere Welt. „Stell dir vor es ist Krieg und keiner geht hin“. Sie verschonen nichts und niemand, auch nicht sich selbst, den Gästen bieten sie dafür einen klasse Abend voller Biss und Witz.

Simon & Jan: „Alles wird gut“ – Sa 1.10., 20 Uhr, Karlsruhe, Tollhaus, Karten: 0721 964050 + ; Sa 5.11., 20 Uhr, Mußbach, Herrenhof, Karten: 01806 570070