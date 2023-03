Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als Scherzkeks in der Dada-Nachfolge könnte man Sigmar Polke charakterisieren. Seine Ausstellung „Dualismen“ ist von 5.3. bis 12.6. in der Städtischen Galerie in Karlsruhe zu sehen. Was Besucher dort erwartet:

Ein Bild, das „Mehl in der Wurst“ avisiert, aber, der Farbe nach, eher ein Gürkchen vorstellt? Ein Apparat, der dafür sorgt, dass eine keimende Kartoffel eine Artgenossin umtanzt?