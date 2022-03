Nibelungenlied goes Rap-Konzert. Jaques Tabaques und Jaxxon Mehrzweck vom Rap-Operntrio Dlé hatten bereits mit ihrer Mythenparodie „Der Fluch der Tantaliden“ einen Überraschungserfolg am Mannheimer Nationaltheater gelandet.

Mit „Sick of Sickfried! Das letzte Lied der Nibelungen“ legen die beiden Reim-Helden noch eine Schippe drauf. Denn was Tabaques und Mehrzweck zusammen mit Hip-Hop-Musicus Jakob Hoff alias Torky Tork und Regisseur Florian Herweck aus dem mittelalterlichen Heldenepos gemacht haben, ist nicht nur fetziges und witziges Rap-Theater, sondern ein hochintelligentes Spiel mit dem deutschen Nationalmythos. Dabei geht es nicht zuletzt um die Frage, warum eine Gesellschaft überhaupt nach Helden wie Siegfried giert. Die vier Performer Tala Al-Deen (Creamhild), Annemarie Brüntjen (Le Brun Hild), Eddie Irle (Sickfried) und Arash Nayebbandi (Bild) in einer Doppelrolle als King Kunta und Hagen sind schlichtweg grandios, mühelos meistern sie den Spagat zwischen rappender „Rampensau“ und kluger Darstellerkunst. Die Premiere war am 4. Februar, die nächsten Vorstellungen finden am 25.3., 4.4., 16.4. und 22.4. im Schauspielhaus des Nationaltheaters Mannheim statt. Karten, Infos und Trailer: www.nationaltheater-mannheim.de.