Mix aus Funk, Reggae & Soul

Deutschlands bekannteste Näselstimme geht wieder auf Tour. Man mag über seine Musik geteilter Meinung sein, aber Jan Delay ist unbestritten einer der genialsten Entertainer im Land. Er holt sein Publikum direkt ab und trägt es mit flotten Sprüchen und seinem super tanzbaren Mix aus Funk, Reggae und Soul durch den Abend. Selbst der müdeste Tänzer ist irgendwann aus dem Häuschen.

Neues Album im Mai

Fünf Solo-Platten, vier Live-Alben, dazu zahlreiche Werke aus seiner Zeit bei den Beginnern und La Boom: Zeit für ein „Best of“. So nennt Delay seine Tour und sein brandneues Album, das im Mai erscheinen wird „Forever Jan – 25 Jahre Jan Delay“. Da passen nicht alle seine Erfolge rein, die Liste seiner Hits liest sich lang. „Klar“ werde er durchs „Feuer“ gehen, die „Kirchturmkandidaten“ ebenso besingen wie die „Söhne Stammheims“ und „Oh Johnny“, aber auch das „Kopfkino“ auf „St. Pauli“ zum Laufen bringen, so die Ankündigung. „Nicht eingeladen“ sei dabei niemand.

Zusatzkonzert in Trier

Sein Konzert in Trier an der Porta Nigra mit der Band Disko No. 1 war innerhalb kurzer Zeit ausverkauft, doch es gibt ein Zusatzkonzert am 21.6., für das sich Fans schnell Tickets besorgen sollten.

Jan Delay, bürgerlich Jan Phillip Eißfeldt, startete seine Karriere in den frühen 1990ern als Mitglied der Hip-Hop-Gruppe „Absolute Beginner“. Mit dem Debütalbum „Flashnizm“ im Jahr 1996 erlangte die Band schnell Bekanntheit in der Szene. Delays Markenzeichen war sein ganz eigener Rap-Stil. Anfang der 2000er Jahre begann er eine Solokarriere und erweiterte das musikalische Repertoire um Funk, Soul und Reggae. Sein erstes Soloalbum „Searching for the Jan Soul Rebels“ wurde 2001 veröffentlicht und markierte den Beginn seiner erfolgreichen Laufbahn. Live heizt er so richtig ein, dazu eine fantastische Bühnenshow mit vielen visuellen Effekten. Wer Glück hat, erwischt noch ein Ticket für die rauschende Party vor der Porta Nigra.

Auftritt am Hockenheimring

Für Glücksgefühle will der quirlige Musiker auch beim gleichnamigen Festival am 13. September am Hockenheimring sorgen, zusammen mit Fanta 4, Shirin David, Kontra K und den Backstreet Boys.

Jan Delay & Disco No. 1– »Best of 25 Years«: Fr 21.6., 20 Uhr, Trier, Porta Nigra, www.eventim.de; 13.9. Auftritt am Hockenheimring, Info gluecksgefuehle.festival.de