Die Biennale für aktuelle Fotografie als „Do It Yourself“-Format: Über die Web-Anwendung „Biennale in a Book“ – book.biennalefotografie.de – kann man den eigenen Katalog zur großen Fotoschau in der Metropolregion Rhein-Neckar gestalten.

Bilder aus den Ausstellungen der Biennale stehen über ein Fotomenü zur Verfügung. So kann man seine eigene Auswahl treffen, eine virtuelle Schau kreieren und dazu Gedanken notieren. Abschließend darf man das individuelle Biennale-Buch als PDF-Datei herunterladen, selbst ausdrucken oder über einen Print-on-Demand-Anbieter drucken lassen. Die Biennale für aktuelle Fotografie läuft noch bis 22. Mai und verteilt sich mit ihren sechs thematischen Einzelausstellungen auf sechs Häuser in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg. Unser Bild stammt vom Fotografen Felipe Romero Beltrán, der in seiner Serie „Dialect“ das Leben junger marokkanischer Migranten in Spanien fokussiert. Seine Arbeiten sind im Kunstverein Ludwigshafen zu sehen. Info: biennalefotografie.de