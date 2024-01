So eine kleine zartrosa schimmernde Blüte und so ein Riesenhype: Die Sehnsucht ist groß und die Nachfrage schier unendlich nach dem ersten Blütenfest in der Region.

Gimmeldinger Mandelblütenfest

Die Mutter der frühen Feste ist sicher das Gimmeldinger Mandelblütenfest, das jeweils nach dem perfekten Blütenstand ausgerichtet wird und einen entsprechenden Terminpoker zur Folge hat. Meist wird hier Mitte März der Blütenpracht gefrönt. Da ein Wochenende aber nicht reicht, die vielen frühlingshungrigen Gäste zu verwöhnen, dürfen die Ausschankstellen im Ort vor und nach dem Festwochenende auch öffnen. Festgelegt wurde bereits der Krönungstermin der Mandelblütenkönigin nebst Prinzessin: So 25.2., 16 Uhr, in der Gimmeldinger Meerspinnhalle (www.neustadt.eu).

Pfälzer Mandelwochen

Viele unterschiedliche Möglichkeiten und Veranstaltungen, den Frühling im rosablühenden Blütenmeer zu begrüßen, sind in den vergangenen Jahren entstanden und auf der Internetseite mandelbluete-pfalz.de (Pfälzer Mandelwochen von 1.3. bis 7.4.) gelistet. Geführte Wandertouren auf dem Pfälzer Mandelpfad, Erlebnisfahrten ins Blütenmeer oder „Rosa Leuchten“ haben sich zu Publikumsmagneten entwickelt, und es lohnt sich schon jetzt, reinzuschauen und gegebenenfalls Karten zu besorgen.

Weinbergnächte in Bad Dürkheim

Beliebt und schnell ausverkauft sind in dieser Zeit auch die Weinbergnächte (1./2. März) im zauberhaft illuminierten Bad Dürkheimer Rebenmeer. Die Gäste genießen auf einem etwa sechs Kilometer langen Rundweg feine Tropfen und Häppchen von 20 lokalen Winzern und Wirten. Farbfächer, Lichtsäulen und Leuchtwürfel tauchen die Weinlagen in fantastisches Licht (bad-duerkheim.de).