Wer könnte den Reigen dieser Sommernächte besser eröffnen als Götz Alsmann. Schließlich macht der „König des Jazzschlagers“ auch in seinem Programm die Nacht zum Mittelpunkt des Abends. Oder besser den Abend zum Höhepunkt des Tages ...

Malerische Kulisse

Auf der malerischen Seebühne im Kutzerweiher erwarten die Besucher des Luisenparks Höhepunkte im Mannheimer Sommer: Eingebettet in die idyllische Kulisse, verspricht der „Seebühnenzauber“ im August wieder eine bewährte Mischung aus regionalen, nationalen und international bekannten Künstlern.

Kulturelle Glanzlichter am See

Wer könnte den Reigen dieser Sommernächte besser eröffnen als Götz Alsmann. Schließlich macht der Sänger und Pianist auch in seinem aktuellen Programm die Nacht zum Mittelpunkt des Abends. Oder besser den Abend zum Höhepunkt des Tages. Der „König des deutschen Jazzschlagers“ serviert dem Publikum zum Auftakt am 9. August erlesene Preziosen der Schlagergeschichte, melancholische wie humorvolle Glanzstücke von 1910 bis 1965 – und interpretiert diese auf seine eigene Art und Weise. Einen Tag später geht Chako Habekosts „bunde“ Park-Show „Zwische Schoppeglas unn Blummevas“ über die Bühne (Sa 10.8.), und am Sonntag (11.8.) präsentieren die Schönen Mannheims ihr ganz spezielles Hormonyoga.

Heimspiel der Söhne Mannheims mit „Piano“

Andreas Kümmert (Sa 17.8.), der als eine der größten Soulstimmen gilt, kommt nach Mannheim mit seiner energiegeladenen Show und einem Querschnitt aus seinem kompletten Song-Repertoire. Besonders freuen sich die Veranstalter eigenen Worten zufolge auf den Auftritt der Söhne Mannheims mit ihrem leisen, feinen Format „Piano“ (Fr 16.8.). 2021 feierte das Programm hier seine Premiere. Inzwischen ist aus dem Piano-Projekt eine gefeierte Live-Reihe geworden, mit der die Söhne gerade durch Deutschland, Österreich und die Schweiz touren. Den Schlusspunkt unter ein attraktives Programm setzt garantiert fulminant das Ensemble des Capitols Mannheim mit „Movie meets Musical“ (So 18.8.) und großartigen Stimmen.

»Seebühnenzauber«: 9. bis 18.8., Mannheim, Luisenpark, Seebühne, Einlass: 19 Uhr, Parkeintritt: ab 16 Uhr. Karten: shop.luisenpark.de oder Kasse am Haupteingang