Manchmal wurzelt das, was wie ein nagelneuer Trend erscheint, tief in der globalen Geschichte. Ein Blick über den Tellerrand hinaus zeigt das bei einer angesagten Ernährungsweise, die Sioux-Chef und Spitzenkoch Sean Sherman vorstellt.

Die indigene Küche Nordamerikas, die als eine der ältesten der Welt gilt, setzte von Beginn an auf „lokal, saisonal, gluten-, laktose-, und zuckerfrei“. Was als ausgesprochen gesund gilt, lag damals wie heute einfach nahe. Spitzenkoch und Food-Aktivist Sean Sherman versammelt in seinem Kochbuch „Der Sioux-Chef. Indigen kochen“ eine sorgfältige Auswahl von Rezepten, die dieses kulinarische Erbe wachrufen und ganz ursprüngliche Zutaten enthalten.

Sean Sherman erzählt auch Kulturhistorisches

Voran stellt er in einem einleitenden Kapitel die Grundlagen eines indigenen Ernährungsmodells. Er offenbart einen Blick in die Vorratskammer mit Wildreis- und Gemüse-Mehl, gemahlenen Nüssen und Sprossen, unterschiedlichen Brühen und getrockneten Zutaten vom Obst bis hin zu unterschiedlichen Kräutern. Dann verrät er 126 Lieblingsrezepte, gegliedert nach „Feld und Garten“, „Prärien und Seen“ sowie „Süßes aus der Natur“, die leicht nachzukochen sind und mit einfachen Zutaten punkten. Kulturhistorische Geschichten und Hintergründe bereichern das Buch. So geht es etwa um den Mythos Feuerwasser, die „edle Art zu jagen“ oder das Anzapfen von Bäumen. Der Sioux-Chef stellt überdies indigene Partner und Leitfiguren sowie die traditionellen Festessen zu Mondfeiern vor.

Bestes Restaurant der USA und persönliche Auszeichnung

Sean Sherman wurde 1974 im Pine-Ridge-Reservat als Angehöriger der Oglala Lakota geboren. Mit 13 fing er an zu kochen und wurde schließlich Chefkoch. Mit 29 Jahren hatte er einen Burnout und trat eine Reise zu seinen kulinarischen Wurzeln an. Bis heute sei für ihn essenziell, wie indigenes Wissen bewahrt und weitergegeben werden könne, betont er.

Sean Sherman schwimmt auf einer Erfolgswelle: Sein 2021 gegründetes Restaurant Owamni in Minneapolis wurde 2022 von der James Beard Foundation zum besten neuen Restaurant in den USA gekürt. Und im April 2023 erkor das „Time Magazine“ Sean Sherman zu einer der 100 einflussreichsten Personen weltweit.

Rezepttipp von Sioux-Chef Sean Sherman

Fasanenbraten mit Ahorn

und Wacholder

Sean Sherman: „Als ich in der Pine Ridge Reservation groß wurde, waren unsere Gefrierschränke bis obenhin voll mit Fasanen und Schweifhühnern. Dauernd sahen wir welche über die staubige Straße rennen und im trockenen Gebüsch verschwinden. Sie waren ein genauso vertrauter Anblick wie die Rotflügelstärlinge, die immer auf den Zaunpfosten hockten. Eine über Nacht einwirkende trockene Beize verleiht dem besonders mageren Fasan Würze und macht ihn zarter. Funktioniert auch gut bei Schweifhühnern und Perlhühnern.“

Aus dem Fluss auf den Tisch: geräucherte Maräne oder Forelle. | Foto: Nancy Bundt

Zutaten für 4-6 Portionen:

2 kleine Fasane

1 EL grobes Salz

2 EL Ahornzucker (oder brauner Zucker)

1 TL Sumach

1 TL zerstoßener Wacholder

60 g Entenschmalz oder Sonnenblumenöl

100 g frische Cranberrys

120 ml Maisbrühe, Truthahnfond oder Gemüsebrühe

3 EL Ahornessig oder Apfelessig mit etwas Ahornsirup

2 angebratene Apfelhälften als Garnitur (optional)

Zubereitung:

Am Tag zuvor die Fasane waschen und mit Küchenpapier trockentupfen. Um sie trocken zu beizen, großzügig mit Salz, Ahornzucker, Sumach und Wacholder würzen, ohne Abdeckung in einer Fettpfanne oder auf einem tiefen Teller über Nacht im Kühlschrank aufbewahren. Den Ofen auf 260 Grad vorheizen, die Fasane mit der Brust nach oben in eine mittelgroße Fettpfanne legen, eine großzügige Menge Entenschmalz unter die Haut der Fasane und auch außen verreiben. Die Fasane mit der Hälfte der Cranberrys füllen, die restlichen Cranberrys kommen in die Fettpfanne. Brühe und Ahornessig angießen und für 15 Minuten in den heißen Backofen geben. Danach die Backofentemperatur auf 180 Grad reduzieren und die Fasane mit der Flüssigkeit aus der Fettpfanne begießen. Die Vögel im Ofen lassen, bis die Haut knusprig ist, die Flüssigkeit in der Pfanne klar bleibt und ein Fleischthermometer im Schenkel knapp 70 Grad anzeigt – das sollte etwa 30 bis 45 Minuten dauern. Aus dem Ofen nehmen und für mindestens 10 Minuten ruhen lassen, bevor sie tranchiert werden. Vor dem Servieren etwas von der Flüssigkeit aus der Fettpfanne über das aufgeschnittene Fleisch träufeln, mit angebratenen Apfelhälften anrichten. Dafür die Schnittflächen der Apfelhälften mit ein wenig Sonnenblumenöl oder Walnussöl bestreichen und mit der Schnittfläche nach unten für 3 bis 5 Minuten in eine heiße Bratpfanne geben, bis sie leicht angebraten und gebräunt sind.

Quelle und Bibliographie: Sean Sherman, Beth Dooley: Der Sioux-Chef. Indigen kochen. Aus dem Amerikanischen von Sabine Franke, Kanon-Verlag, 2023, 240 S., 28 Euro