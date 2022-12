Charles Dickens’ Geschichte von einem alten Mann, der als reicher, aber geiziger Menschenfeind die Geisterwelt auf den Plan ruft, wurde mehrfach verfilmt. Als Familienmusical aus dem Haus Why-not-Events (Sehlem) ist er auf der Bühne zu erleben.

Ebenezer Scrooge hat weder für seinen Neffen noch für seinen treuen Mitarbeiter ein gutes Wort übrig. Weihnachten feiern oder armen Menschen Geld spenden will er gleich gar nicht. In der Nacht vor Weihnachten erscheinen ihm drei Geister, die ihm sein Tun in der Vergangenheit und Gegenwart vor Augen führen und ihm zeigen, dass dies in der Zukunft Folgen für ihn haben könnte. Das Stück wurde 2015 in Hamburg uraufgeführt. Musicalproduzent Christian Berg hatte es mit Michael Schanze erarbeitet. Berg starb im Januar 2022.

„Scrooge ...“: Sa 3.12., 17 Uhr, Frankenthal, Congressforum, www.ticket-regional.de; Mo 19.12., 17.30 Uhr, Neustadt, Saalbau, reservix.de; Do 22.12., 17.30 Uhr, Mannheim, Capitol, 0621 3367333; So 11.12., 16 Uhr, Homburg, Saalbau; Fr 23.12., 18.30 Uhr, Saarbrücken, Congresshalle, beide ticket-regional.de