Während bisher Thanos der große Gegner der Superhelden war, bekommt es der Ant-Man-Clan im Eröffnungsfilm der neuen Dynastie des Multiversums mit dem übermächtigen Superschurken Kang zu tun. In einer Hauptrolle: Michael Douglas.

Kang, der Eroberer, gespielt von Jonathan Majors, hat Böses mit dem Ant-Man-Clan vor. Durch eine missglückte Erfindung landet Cassie Lang (Kathryn Newton) mit ihrem Vater Scott (Paul Rudd), dem Ant-Man, seiner Superhelden-Partnerin Hope van Dyne (Evangeline Lilly), genannt The Wasp, sowie deren Eltern Janet (Michelle Pfeiffer) und Hank van Dyne (Michael Douglas) in der Quanten-Dimension und damit in einer Welt, in der sie sich gegen eine ganz neue Bedrohung wehren müssen. Superschurke Kang, der Meister der Zeitreisen, verspricht dem Ant-Man, der durch den Superheldenjob viel Zeit mit seiner Tochter Cassie verloren hat, ihm diese Zeit zurückzugeben. Scott lässt sich auf einen Deal ein. Kang verfolgt in Wahrheit jedoch ganz andere Pläne im Multiversum. Geht sein Plan auf?

Der dritte Film aus der Ant-Man-Reihe soll der schrillste sein. Das bunte Spektakel von Peyton Reed, der auch bei den anderen „Ant-Man“-Filmen Regie führte, überzeugt mit schrägen Figuren und Humor. Ersten Kritiken nach soll es durchaus hilfreich sein, die beiden Vorgängerfilme zu kennen, um der komplexen Story folgen zu können.

„Ant-Man And The Wasp: Quantumania“, USA 2023, 125 Min., von Peyton Reed, mit Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer, Michael Douglas, Jonathan Majors, Bill Murray, FSK: ab 12