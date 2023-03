Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schwimmen trainiert die Ausdauer, kräftigt das Herz-Kreislaufsystem, schont die Gelenke und entspannt. Im Becken sollte man aber nicht nur aufs Brustschwimmen setzen.

Schwimmen ist ein Sport fürs Leben.“ Fragt man Andreas Hahn, Sportwissenschaftler an der Universität Halle-Wittenberg, danach, was Schwimmen als Sport so reizvoll macht, muss er nicht lange überlegen.