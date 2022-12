Das Theater Heidelberg hat die mythologische Barockoper „Ulysses“ für seinen „Winter in Schwetzingen“ ausgegraben. Das Stück geht in ungewöhnlicher Fassung im Rokokotheater in Schwetzingen über die Bühne.

Circe ist sauer. Da hat sie schon darauf verzichtet, diesen Irrfahrer aus Ithaka in ein Schwein zu verwandeln – und trotzdem lässt sie der Typ nach einem heftigen erotischen Intermezzo einfach sitzen! Doch so schnell gibt sich die listige Zauberin nicht geschlagen: Circe schifft sich selbst nach Ithaka ein, um dort Odysseus – oder Ulysses, wie ihn die Lateiner nennen – bei seiner Heimkehr erneut zu becircen. Und Penelope? Ulysses’ treu-dämliche Gattin, die seit 20 Jahren auf die Rückkunft ihres Helden wartet, will Circe ganz einfach mit dem schon lange schmachtenden Freier Urilas verkuppeln ...

„Best of Keisers“

Bei Homer steht das so nicht. Wohl aber bei Reinhard Keiser (1674–1739) und seinem Librettisten Friedrich Maximilian von Lersner. Da die Partitur des „Ulysses“, der 1722 in Kopenhagen uraufgeführt wurde, nicht vollständig überliefert ist, schuf Clemens Flick als musikalischer Leiter des Unternehmens unter Verwendung anderer Werke Keisers eine rekonstruierte Fassung. Das Ergebnis ist quasi ein „Best of Keiser“ – und schlichtweg entzückend. Da hört man markante Pizzicato-Passagen, Arien und Flöten, die Vogelstimmen imitieren, düster-fatales Drohen aus der Truhenorgel und, als ironischen Verweis, sogar eine kurze Anspielung auf Richard Straussens „Rosenkavalier“.

Im modernen Ambiente einer Bar

Nicola Raabs Inszenierung katapultiert die Handlung in das moderne Ambiente einer Bar, wo sich die Akteure der Einsamkeit, der Liebe und anderen Stimmungen hingeben. Die wichtigste „Zutat“ der Regie ist indes die Figur des Dichters (Klaus Brantzen), der das Geschehen vom Bühnenrand her literarisch einordnet und witzig kommentiert.

Starke Gesangsleistungen

Unter den Sängern stechen vor allem die Sopranistin Dora Pavlíková als Circe und der Bariton Henryk Böhm in der Titelpartie hervor. Pavlíková verkörpert die Zauberin nicht nur mit stimmlichem Format, sondern auch mit starkem schauspielerischem Engagement. Böhm interpretiert den Ulysses mit der Kultiviertheit des erfahrenen Liedsängers und gestaltet, im Verein mit dem Solo-Fagott und Andrew Nolan als Urilas, das musikalisch stärkste Stück des Abends: die psychologisch tiefsinnige „Spiegel-Arie“ im dritten Akt.

Reinhard Keiser: “Ulysses„ – Fr 23.12., Do 29.12., Sa 14.1. jeweils 19.30 Uhr (weitere Termine bis 2.2.), Schwetzingen, Schloss, Rokokotheater, Karten: theaterheidelberg.de