Die Hitler-Tagebücher: Was für eine unglaubliche Geschichte! Und was für ein Stoff für das Zeitalter der Fake News, des Rechtspopulismus und der „alternativen Fakten“. Die Story der Jahrhundertfälschung und der Megablamage für den „Stern“, mit Harald Dietls „Schtonk“ 1992 sozusagen kongenial verfilmt, ist in Ludwigshafen jetzt auch auf der Bühne nachzuerleben.

Im April 1983 elektrisierte der „Stern“ die Medienwelt mit der Behauptung, im Besitz von Hitlers geheimen Tagebüchern zu sein. Nur wenige Tage aber lagen zwischen der Veröffentlichung der ersten Auszüge – in Millionen-Auflage – und einer BKA-Untersuchung, die die Bücher als Fälschungen entlarvte. Weit über 9 Millionen D-Mark hatte der „Stern“ dem Fälscher Konrad Kujau da schon für insgesamt 62 Bände hingeblättert, wobei der Skandal selbst vielleicht noch den größeren Teil des Schadens darstellen dürfte. Und gesamtgesellschaftlich bleibt das Unbehagen an dem kruden Nachleben der NS-Zeit, das zutage tritt am Umgang mit Hinterlassenschaften ihrer Größen, den „Devotionalien“, die diesen ganzen Skandal durchgeistern und ein gutes Stück mit antreiben.

In der Bühnenfassung von Marcus Grube und in einer Inszenierung des Euro-Studios Landgraf kommt die so groteske wie geniale Komödie nach dem Dietl-Film mit dem wohlbekannten Personal im Pfalzbau auf die Bretter. Der Skandalreporter Hermann Willié hat sich mit dem Kauf der heruntergekommenen Yacht des von ihm verehrten NS-Reichsmarschalls Hermann Göring finanziell überhoben. Nun ist er auf der Suche nach einem echten, einem richtigen Knüller. Als er auf Fritz Knobel, einen Verkäufer von Antiquitäten und „offiziellen Kunstmaler des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg“ trifft, scheinen seine kühnsten Träume wahr zu werden. Denn Knobel bietet ihm etwas an, von dem niemand geahnt hätte, dass es existiert: die geheimen Tagebücher des Führers. „Spürnase“ Willié wittert seine Chance, und sein Magazin HH Press ist euphorisiert. Doch aus dem erhofften Hype wird ein fatales Desaster. |bke

Info

Euro-Studio Landgraf: „Schtonk!“ – Theater im Pfalzbau, Ludwigshafen, Mo 11.3., 19.30 Uhr, Tickets: vibus.de, theater-im-pfalzbau.de