Mit seiner 15. Sinfonie hat Dmitri Schostakowitsch (1906-1975) ein so reiches wie rätselvolles Vermächtnis hinterlassen. Im BASF-Feierabendhaus stellt sich am 24. Februar ein erlesener Kreis gefeierter Musiker diesem Enigma.

Ein Schostakowitsch-Projekt, das sehr eigene Wege zu gehen verspricht. Zumal die kammermusikalische Besetzung um die Ausnahmegeigerin Lena Neudauer erstmal einen Kontrast schafft zu einer Sinfonie für großes Orchester.

Komponist und Schlagzeuger: Johannes Fischer. | Foto: Boris Breuer

Zudem ist ein Schlagzeug-Duo darin beteiligt: Johannes Fischer, kreativer Überflieger seines Faches, und sein Partner Domenico Melchiorre. Beide werden zudem Fischers „Dmitri-Remix für Schlagzeugduo“ hineinleuchten lassen in die Rätsel der Musik des Russen, die Gottfried Blumenstein mal als „apokalyptischen Soundtrack zum 20. Jahrhundert“ beschrieben hat.

Blick in den Spielzeugladen

Von Schostakowitschs 15. und letzter Sinfonie aus dem Jahr 1971 haben viele vor allem den ersten Satz im Ohr, sicher eine der humorigsten Kompositionen der Musikgeschichte. Schostakowitsch, der sich hier von Kindheitserinnerungen leiten ließ, beschrieb ihn mal als Blick in einen Spielzeugladen. Besonders zum Schmunzeln reizt der darin mehrfach zitierte, berühmte Pferdegalopp aus Rossinis „Tell“-Ouvertüre. Doch die als Quintessenz seines Schaffens angelegte Sinfonie gibt auch mit der auffallenden Fülle der Musikzitate – neben Wagner, Beethoven oder kirchenmusikalischen Bezügen greift Schostakowitsch auch Motive aus eigenen Werken auf - ebenso der ganzen Fülle an Erfahrungen Raum, die sein Leben zeitgeschichtlich geprägt haben. Zu hören ist das Werk in der von Schostakowitsch selbst autorisierten Fassung für Klaviertrio und Schlagzeugduo von Viktor Derevianko.

Schuberts Klaviertrio Nr. 1 B-Dur D 898 als Extra

Abgerundet wird das kammermusikalische Programm, in dem Lena Neudauer mit Marianna Shirinyan am Klavier und Sebastian Klinger am Violoncello auftritt, von Schuberts Klaviertrio Nr. 1 B-Dur D 898, ein Spätwerk, fertiggestellt im Todesjahr 1828 des Komponisten.

Johannes Fischer & Friends: Schubert, Fischer, Schostakowitsch – Fr 24.2., 20 Uhr, Ludwigshafen, BASF-Feierabendhaus, Karten/Info: www.basf.de/kultur, 0621 6099911