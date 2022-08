Beeindruckende Animationen, projiziert auf eine 170 Meter breite Schlossfassade: Am Donnerstag, 18. August, starten die Schlosslichtspiele in Karlsruhe nun bereits zum achten Mal.

Unter dem Titel „Music 4 Life“ werden bis 18. September verschiedene Beiträge internationaler Künstlerinnen und Künstler, sogenannte Projection Mappings, gezeigt. Musik spielt in diesem Jahr also eine besondere Rolle – etwa im neuen Beitrag „Wir Menschen sind Fische im Exil“ des Kurators der Schlosslichtspiele, Peter Weibel, in Zusammenarbeit mit Niklas Völzow. Die musikalische Erzählung widmet sich „dem ewigen Kreislauf von Schöpfung und Zerstörung und überführt die barocke Sarabande von Georg Friedrich Händel ins elektronische Zeitalter“, wie es vom Veranstalter heißt. Die Video-Opera „Ode. Im Lauf der Zeit“ des Freiburger Komponisten Detlef Heusinger trumpft derweil mit zwölf Synthesizern und dem Kinderchor Cantus Juvenum Karlsruhe auf. In „Reframing the Structures“ von Leonie Oridt verschmelzen Stadtbilder von Karlsruhe mit Datenströmen. Der Eintritt ist frei, weitere Informationen gibt’s unter www.schlosslichtspiele.info.