Eisspaß auch ohne Eis : Winterzeit ist Schlittschuhzeit , und auch in diesem Jahr warten wieder einige Angebote auf die Besucher – wenn auch teils anders als gewohnt. Denn mancherorts setzt man auf Rollen statt auf Kufen. Ein Überblick.

So wird in Karlsruhe auf dem Schlossplatz dieses Jahr statt einer Eisbahn eine Rollschuhbahn aufgebaut. Von Do 24.11. bis So 8.1.23 können sich die Besucher bei der „Stadtwerke Karlsruhe Winterzeit“ mit Rollschuhen oder Inlineskates austoben. Grund für die Änderung ist die Energiekrise, wie die Karlsruhe Marketing und Event GmbH mitteilt: Die Bahn brauche nur einen Bruchteil des üblichen Strom- und Wasserbedarfs einer Eisbahn. Auch fünf Stockschieß-Bahnen werden zur Verfügung stehen (weitere Infos: www.stadtwerke-winterzeit.de).

In Pirmasens ist ab Fr 25.11. bis Do 22.12. Schlittschuhlaufen möglich – wenn auch hier ganz ohne Eis. Auf dem Schloßplatz wartet dann im Rahmen des Belznickelmarkts eine 300 Quadratmeter große Schlittschuhbahn auf die Besucher, die mit speziellen Synthetikplatten ausgelegt ist. Das Ergebnis soll laut der Betreiber umweltfreundlich und ressourcenschonend sein. Hier müssen Schlittschuhe ausgeliehen werden, inklusive Verleih kostet der Eintritt 5 Euro (www.pirmasens.de, über Suche: Belznickelmarkt).

In Neustadt hat der Kufenspaß bereits begonnen: Noch bis 8.1.23 können Schlittschuhbegeisterte vor dem Saalbau bei „Forlanis Eisvergnügen“ (eisbahn-forlani.de) ihre Runden drehen. In Speyer soll ebenfalls im Rahmen des Weihnachtsmarkts ab Mo 21.11. bis Fr 6.1.23 am Altpörtel eine Schlittschuhbahn aufgestellt werden.