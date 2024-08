Von 2. bis 4. August feiert Pirmasens zum zweiten Mal sein Schlabbeflicker-Festival auf drei Plätzen der Innenstadt. Livemusik und Straßenkünstler ziehen die Aufmerksamkeit auf sich.

Händler und laut Ankündigung auch Schuh-Factory-Outlets öffnen am Sonntag ihre Geschäfte.

Nach der offiziellen Eröffnung am Freitag , 2. August, um 19.30 Uhr auf der Hauptbühne am Exerzierplatz heißt es dort ab 20 Uhr „Party & Dance“. Dann ist es an der oberfränkischen Band Tollhaus, mit Liedern aus den 90er Jahren und Chart-Hits das Publikum in Bewegung zu bringen.

Auch Nachtschwärmer mit Flügeln sind laut Programm am Freitag unterwegs: Das Stelzentheater Circolo bewegt sich an diesem ersten Abend ab 19.30 Uhr über das Festgelände. LED-Technik lässt die Schmetterlingskostüme leuchten. Bereits ab 18 Uhr singt und spielt am Freitag das Gitarren-Duo Father & Son Rockklassiker, während zur selben Zeit auf dem Münzplatz DJ Dome für die ersten Beats des Schlabbeflicker-Festivals sorgt.

Der Samstag (3.8.) auf dem Exerzierplatz beginnt um 11 Uhr mit dem Blasorchester Lemberg und endet mit dem Auftritt von Brassmachine, einer festivalerfahrenen Gruppe mit breitem Repertoire, deren Markenzeichen die knackigen Bläsersätze sind (20 und 23 Uhr). Für 22.45 Uhr, also zwischen diesen Auftritten, hat die Stadt erneut ein „musikalisches Höhenfeuerwerk“ angekündigt. Wer nach diesem Programm in der Stadt noch weiterfeiern will: Neu sind in diesem Jahr die After-Show-Partys am Freitag und Samstag in der Veranstaltungshalle „Matrix“ ab 23 Uhr, angekündigt ist hierzu ein kostenfreier Bus-Shuttle ab dem Exerzierplatz. Der Sonntag (4.8.) beginnt auf dem Exerzierplatz mit einem ökumenischen Gottesdienst (11 Uhr). Außerdem werden zum verkaufsoffenen Sonntag ab 13 Uhr auch der Walking Act „Dino Adventure“, ein Mann samt großem Dino, zwei Clowns, die Schnellzeichnerin Gaby Wolff und ein Straßenkünstler, der als Schuhputzer auftritt, erwartet.

Während der Münzplatz hauptsächlich zur Spielwiese von DJs wird, geht es auf dem Schlossplatz, was das Musikprogramm angeht, ruhiger zu. Außerdem entsteht hier wieder das Freiluftatelier, in dem sich Künstler präsentieren.

Kleinere Programmangebote für Kinder und eine große Hüpfburg gibt es in der Bahnhofstraße (Fr ab 15 Uhr, Sa/So ab 11 Uhr).

Schlabbeflicker-Festival: 2.-4.8., Innenstadt: Exerzierplatz, Schlossplatz, Münzplatz, Öffnungszeiten:

Fr 15-0 Uhr, Sa 11-0 Uhr, So 11-19 Uhr (verkaufsoffener So: 13-18 Uhr); Parken: Rathausgarage, Parkplatz Messe u.a.; Bahnhof ca. 10-15 Gehminuten entfernt, Busbahnhof am Exerzierplatz, Flyer-Download/Info: pirmasens.de/tourismus