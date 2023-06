Er stammt von der Insel und malt mit Vorliebe – Inseln. Eilande poppiger Glückseligkeit, Gestade, bevölkert von fliegenden Frisbee-Scheiben und schlanken Jünglingen in Badeshorts, von Strandverkäufern, die mit ihren Schwimmreifen und aufblasbaren Figuren zu lustig-bizarren Mischwesen verschmelzen.

„Libertine Island“ nennt der Maler – er heißt Christopher Winter – eine seiner Insel-Werkgruppen. Sie enthält einige Bilder, auf denen die an anderer Stelle nur unterschwellig mitschwingende Homoerotik manifest wird, Gemälde kopulierender und masturbierender Männerkörper, Jünglingsakte, die jedoch in einem Akt ironischer Selbstzensur durch abstrakte Formen entschärft und anonymisiert werden.

Archipel im Rahmen der Nibelungenfestspiele

Winter, der 1968 im südenglischen Kent geboren wurde, studierte Ende der 80er-Jahre Malerei in London, um dann in den späten 90ern nochmals an der Düsseldorfer Kunstakademie bei Fritz Schwegler in die Lehre zu gehen. Heute lebt der Künstler abwechselnd in Berlin und Hastings. Stilistisch ist Winter der Neuen Figuration zuzurechnen, mit dem für die Düsseldorfer charakteristischen weichen und fließenden Farbauftrag. Seine Ausstellung „Archipelago of the Mind“ – Archipel des Geistes – im Wormser Museum Heylshof gehört zum Rahmenprogramm der Nibelungenfestspiele, die am 7. Juli starten.

Christopher Winter: »Archipelago of the Mind« – 1.7.-1.10., Worms, Museum Heylshof, Stephansgasse 9, Di-Sa 14-17 Uhr, So 11-17 Uhr; Eröffnung: Fr 30.6., 17 Uhr; Infos unter: heylshof.de, christopher-winter.com