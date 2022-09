Sasha alias Dick Brave geht unter die Entertainer à la Frank Sinatra. „This Is My Time“ heißt die neue Show, mit welcher der Sänger unter anderem nach Karlsruhe und Frankfurt kommt. Sie reflektiert sein Leben in Hits und Anekdoten.

„Diese Show wird eine Mischung aus Stand-up und Entertainment sein und ich werde anhand von Songs, die mich im Laufe meines Lebens und meiner Karriere am meisten bewegt oder inspiriert haben, chronologisch meinen musikalischen Weg nachzeichnen“ – so kündigt Sasha seine neue Tour an. Und Songs wird er in seinem Revue-Programm „This Is My Time – Die Show!“ mit Musikern, Sängern, Tänzern und vielen Anekdoten genügend haben.

Vom Schmusepopper zum Rock’n’Roller

In den 1990ern wurde der gebürtige Westfale, der im kommenden Januar seinen 50. Geburtstag feiert, unter anderem mit Hits wie „If You Believe“ und „I Feel Lonely“ berühmt. 2003 landete Sasha einen echten Coup: Er erschuf die Kunstfigur Dick Brave mit dem wiedererkennbaren Look und der unverwechselbaren deutsch-kanadischen Aussprache. Mit seinen Backbeats zog er damit die Fans in seinen Rock’n’Roll-Wirbel.

Sashas dritte Karriere in Fernsehshows

Auf diesen Erfolg folgten zahlreiche Stadien-Konzerte sowie weitere Auszeichnungen. Durch die Teilnahme als Juror von Shows wie „The Voice Kids“, als einer der ersten Gäste von „Sing meinen Song“ und Gewinner von „The „Masked Singer“, ist Sasha in den vergangenen Jahren zum Publikumsliebling avanciert.

Info

Sasha: “This Is My Time – Die Show!„ – Fr/Sa 21./22.10., Konzerthaus Karlsruhe, jeweils 20 Uhr; Mo/Di 24./25.10, Jahrhunderthalle Frankfurt, jeweils 20 Uhr; Karten: 01806 570070