Sarah MacDougall beweise auf ihrem jüngsten Album, dass sie in der Lage sei, anspruchsvolle Themen „emotional und auf künstlerisch exzellentem Niveau wiederzugeben“, schreibt die Rezension. Jetzt kann man sich live selbst davon überzeugen.

Die Magie der Musik von Sarah MacDougall erschließt sich am besten bei den Clips einer besonderen Aktion, die sie 2017 startete: Unter dem Motto „Quick and Dirty“ spielte sie in ihrem Wohnzimmer barfuß, ganz ohne Maske und ohne technischen Schnickschnack Rohversionen ihrer Songs ein. Einmal mehr zeigt sich hier: Richtig gute Songs funktionieren schon in ihrer Rohform, in der übrigens im Falle der kanadischen Singer-Songwriterin mit schwedischen Wurzeln auch die magnetisierend-schöne, klare Stimme besonders gut zur Geltung kommt.

Nun ist das eine Weile her. Auf ihrem jüngsten Album „All The Hours I Have Left To Tell You Anything“ aus dem Jahr 2018 experimentiert sie mutiger mit der Technik und beim Abmischen, wirkt insgesamt elektrischer und poppiger, ohne aber ihr Gefühl für den Song und die Botschaft zu überdecken. „Downfall“ zum Beispiel thematisiert das Dauer-Krisengefühl der jüngeren Vergangenheit auf neue Weise: Nicht jammernd und klagend, sondern gefühlvoll reflektierend und mit poppigem Touch. Als „upbeat“ charakterisiert etwa die kanadische Internet-Plattform „exclaim“ die Single „Downfall“ und bescheinigt der Künstlerin, sich auf „All the Hours I Have Left to Tell You Anything“ vom Folk-Rock der Vorgänger erfrischend selbstbewusst weiterentwickelt zu haben.

Sarah MacDougall: Do 31.3., 20.15 Uhr, Kaiserslautern, Salon Schmitt, Karten: www.salon-schmitts.de sowie eventim-light.com