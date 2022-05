Kunst am Rande auf dem Lande: Sandra Ratkovic ging mit der Kamera rund um den Donnersberg auf Entdeckungsreise und eröffnet mit ihren Motiven einen Blick für sonst eher unauffällige Randerscheinungen.

Street Art am Donnersberg? Monumentale Murals sucht man hier vergeblich. Und falls Banksy doch eine schablonierte Sprühratte am Keltenwall auf dem höchsten Berg der Pfalz hinterlassen haben sollte, wurde sie bis dato nicht entdeckt.

Randständig, zufällig, beiläufig

Nein, die „Street Art auf dem Land“, auf die Sandra Ratkovic den Fokus ihrer Kamera richtete, ist randständiger, zufälliger, beiläufiger. Ein naiv bemaltes Garagentor, ein verwittertes Gartenzwerg-Stillleben, Werbung für „Hausmacher Wurst“ auf der Fassade eines Einfamilienhauses, ein Kehrichthäufchen aus roten Geranienblütenblättern und Zigarettenstummeln oder ein Flecktarn-Container auf der Wiese – all das sind „gestalterische“ Eingriffe in den öffentlichen Raum, die Ratkovic sammelte, als sie sich 2021 drei Monate lang in Obermoschel aufhielt. Ein Stipendium des Kunstvereins Donnersbergkreis hatte sie, die sonst in Berlin lebt und urbane Gefilde durchstreift, dorthin gelotst.

Erweiterten Straßenkunstbegriff erarbeitet

Den mithin gründlich erweiterten Straßenkunstbegriff musste sich auch die Fotografin erst erarbeiten: „Ich lernte, meine Augen und meine vorgefassten Definitionen zu öffnen. Meine zuvor enge Definition von Street Art begann sich aufzulösen“, schreibt Ratkovic über das Projekt, das nun in einer Doppelausstellung in Kirchheimbolanden und Obermoschel präsentiert wird.

Filmabend im Rahmenprogramm

Zum Rahmenprogramm der Doppelschau gehören: ein thematisch passender Filmabend im Blauen Haus in Bolanden (So 8.5., 18 Uhr), eine Nacht mit Fotoprojektionen auf der Moschellandsburg (Do 19.5., 21.30 Uhr) und ein Künstlergespräch am So 22.5., 18 Uhr, in Kirchheimbolanden.

Sandra Ratkovic: „Street Art auf dem Land“ – 6.5.-22.5., Kirchheimbolanden, Orangerie, Dr. Edeltraut-Sießl-Allee 4, Eröffnung: Fr 6.5., 18 Uhr, geöffnet: Di, Fr, Sa, So 16-19 Uhr;

7.5.-22.5., Obermoschel, Keiperhaus, Kanalstr. 2, Eröffnung: Sa 7.5., 17 Uhr, geöffnet: Sa, So 14-17 Uhr; Info: kunst-donnersbergkreis.de, Vorschau im Netz: sandra-ratkovic.com/streetart-countryside