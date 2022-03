Es ist zutiefst beklemmend und passt irgendwie in diese Zeit mit all den Ängsten, die ein Krieg auslöst: Samuel Becketts Drama „Endspiel“ gilt als absurde Chiffre für die Apokalypse. Die Premiere wurde auf Montag, 11. April, 20 Uhr verschoben.

Nach einer nicht näher benannten Katastrophe steht die Welt am Abgrund. Ein Teil der Erde liegt in Schutt und Asche, das Ende der Menschheit droht.

Das Stück des irischen Literaturnobelpreisträgers hat Intendant Holger Schultze für das Theater und Orchester Heidelberg mit bekannten Gesichtern des Hauses inszeniert. In der postapokalyptischen Szenerie – das gewaltige Bühnenbild im Stil eines Luftschutzbunkers stammt von Marcel Keller – finden sich vier Überlebende: Der blinde Hamm (Hans Fleischmann), der zudem nicht gehen kann, und Clov (Steffen Gangloff), der nicht sitzen kann. Nur im Spiel finden die beiden zu einem gewissen Seelenfrieden. Zu den Überlebenden zählen außerdem Hamms Eltern, die in Mülltonnen stecken ...

Becketts 1957 uraufgeführtes Werk stieß zunächst auf Unverständnis, obwohl er mit „Warten auf Godot“ zuvor erfolgreich war. Erst seine Inszenierung zehn Jahre später wurde euphorisch gefeiert. Heute gilt der Einakter als klassischer Theaterstoff.

Terminverschiebungen

Wie das Theater mitteilt, kann die Premiere von „Endspiel“ nicht wie geplant am Freitag, 18. März, stattfinden, sondern wird auf den 11. April 2022, 20 Uhr, verschoben. Die geplanten Vorstellungen am 18./22./23. März entfallen ersatzlos. Durch diese Verschiebung falle auch die Vorstellung von „Kitschgarten“ am 6. April 2022 aus. Außerdem wurde das „4. Kammerkonzert“ vom 24. April auf den 12. Juni 2022, 11 Uhr, verschoben.

Samuel Beckett: „Endspiel“ – Premiere (von März verschoben): Mo 11.4., 20 Uhr, Heidelberg, Theater, Alter Saal, Karten: 06221 5820000, theaterheidelberg.de