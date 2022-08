„Jetzt blutet meine Nase und mein Herz bricht“, deklamierte Sam Vance-Law mit lässiger Selbstironie im Opener „Wanted to“ seines Debütalbums „Homotopia“. Das war vor vier Jahren. Jetzt ist er mit neuen Songs in Mainz bei „Fenster zum Hof“ zu Gast.

Wenn man auf dem Abschlussball mit einem Jungen tanzt, wird das von der Umwelt nicht immer begrüßt. Vor allem dann, wenn man selbst ein Junge ist, und die Elizabeth, mit der man eigentlich den Walzer drehen sollte, einen großen Bruder hat ... Ging es auf dem 2018 veröffentlichten, mit einem Bild des gleichfalls homosexuellen Malers Norbert Bisky dekorierten Erstling noch um schwule Lebensentwürfe, queere Selbstbehauptung und, natürlich, um „pretty Boys“, hat den Wahlberliner aus Kanada zwischenzeitlich das Herzeleid eingeholt: Sam Vance-Laws zweites Album „Goodbye“, das im Mai dieses Jahres erschien, handelt vom ersten bis zum letzten Song vom Ende einer großen Liebe, vom Scheitern einer Beziehung.

Origineller Stilmix

Komplett tränendrüsig ist das Ganze trotzdem nicht. Und der originelle Stilmix aus Klassik-Reminiszenzen, Indie, Folk und eingängigem Pop à la Pet Shop Boys, der schon an „Homotopia“ gefiel, erscheint auf „Goodbye“ sogar noch um musikalische Aspekte erweitert. Da gibt es Songs wie „Kiss Me“, die aus getragener Melancholie unvermittelt umschalten in den lustvollen Drive eines Hits von Florence and the Machine. Oder der 34-jährige Singer-Songwriter mit der sonoren Stimme untermalt in „No Love“ einen Streifzug durch Bars, Darkrooms und Sexkinos mit elegantem Acid-Jazz-Geblubber, um gleich darauf mit „Blissful Times“ einen klassischen Klavier-Song rauszuhauen, der durch Pausen mehr und mehr zerbröselt: Das ist schon sehr klug und virtuos gemacht!

Sam Vance-Law: Do 25.8., 19.30 Uhr, Mainz, „Fenster zum Hof“-Open-Air, Innenhof des Landesmuseums, Support: Finkbass, Karten und Info: fensterzumhof.musikmaschine.net