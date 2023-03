Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vom Toten Meer direkt in die Pfalz kam das Salz, das wesentlicher Bestandteil der Salzgrotte der Südpfalz Therme in Bad Bergzabern ist. Fast wie drei Tage am Meer solle der 45-minütige Aufenthalt wirken, heißt es auf der Webseite des Staatsbades.

Wir testen das und konstatieren: Bereits nach kurzer Zeit stellt sich ein Gefühl der Entspannung ein, positiv verstärkt wohl auch durch den begrüßenswert störungsfreien Ablauf,