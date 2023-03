Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Nachfrage nach alkoholfreien Weinen wächst und immer mehr Winzer bieten nun spannende Alternativen. Ulrich Fischer, Professor am Institut für Weinbau und Oenologie am DLR Rheinpfalz in Neustadt, kennt sich von Berufs wegen damit aus.

Schmeckt denn Wein ohne Alkohol ebenso gut wie mit Alkohol?



Dieses Ziel werden wir wohl nie erreichen, einfach weil Alkohol selbst eine starke sensorische Prägung hinterlässt