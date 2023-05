Pfälzer Frühkartoffeln wie die Pellissimo gelten bei Insidern und Pfälzer Genießern schon seit Jahren als Geheimtipp. In der Pfalz hat der Anbau frühester Sorten mit spezieller Anbautechnik eine lange Tradition.

„Die erschde Neie“ (die ersten neuen Kartoffeln), wie man sie hier nennt, werden ab Mitte Mai von Pfälzer Feinschmeckern mit Spannung erwartet und meist einfach so aus dem Kochtopf mit etwas Butter, Salz und natürlich einem Glas jungem Riesling genüsslich verspeist.

Herzhaft gut: Kartoffelwaffel. | | Foto: elena_hramowa/iStock

Aufgrund der speziellen Anbautradition und den günstigen klimatischen Verhältnissen werden die ersten deutschen Frühkartoffeln seit jeher in der Pfalz geerntet. Ihre Besonderheit: Im Juni sind die Pfälzer Kartoffeln so zartschalig, dass sie ohne Beeinträchtigung des Geschmacks mit der Schale genossen werden können. Die gerösteten oder gekochten Schalen haben in diesem frühen Stadium einen feinen, nussigen Geschmack und sind im Vollbesitz aller wertvollen Nähr- und Inhaltsstoffe.

Vitamine und Spurenelemente

Kurz vor der Schalenreife, zum Höhepunkt ihrer Vegetationsphase, befinden sich Kartoffeln in einem Stadium erhöhter Enzym-Aktivität. In den äußersten Randschichten der Knollen, den Wachstumszonen direkt unter der Schale, bilden sich nun besonders viele Vitamine und Spurenelemente aus. In genau diesem Zustand werden die Pellissimo-Kartoffeln geerntet – kleine Vitaminbomben mit dem Vorteil, dass die Schale noch keinerlei Bitterstoffe (Alkaloide) enthält. In der Schale gekocht sind sie meist schon nach 20 bis 30 Minuten gar, je nach Größe. Am besten schmecken Pellissimo gedämpft, also die ganzen Kartoffeln bei geschlossenem Deckel mit ganz wenig Wasser sanft geköchelt - ohne Salz.

Die ersten Frühkartoffeln in Deutschland

Die Pfälzer Frühkartoffeln sind traditionell die ersten aus deutschem Anbau bundesweit in den Supermärkten. 265 Erzeuger gehören zur Erzeugergemeinschaft (EZG) „Pfälzer Grumbeere“, der größten zusammenhängenden Frühkartoffel-Anbauregion Deutschlands. Wegen ihres besonderen Geschmacks und der zarten Schale gelten Frühkartoffeln aus der Pfalz und den angrenzenden Regionen in Rheinhessen als Delikatesse.

Rezept für Kartoffelwaffeln

Zutaten:

2 Kilogramm Grumbeere, vorwiegend festkochend, 1 Zwiebel, Salz, Pfeffer,

Muskat, 1 Bund Petersilie, 2 Eier, Rapsöl, Küchenpapier

Und so geht’s:

Die Grumbeere schälen und fein raspeln, Zwiebel und Gewürze zusammen mit der Petersilie unterheben. Die Eier in die Masse geben und vermischen. Das Waffeleisen mit etwas Rapsöl bestreichen und je 2-3 Esslöffel Teig auf das Eisen geben und ausbacken. Die fertigen Kartoffelwaffeln auf das Küchenpapier setzen, damit das restliche Fett aufgesaugt wird.

Tipp für Kartoffelwaffeln:

Etwas Emmentaler oder Gouda unter den Teig heben, dadurch bekommen die Waffeln einen besonders herzhaften Geschmack.

Info

https://www.pfaelzer-grumbeere.de/