Kunstaustausch zwischen der Modernen Galerie des Saarlandmuseums Saarbrücken und dem Musée d’Art Moderne, kurz MUDAM, in Luxemburg: Die Einrichtungen zeigen gegenseitig Ausschnitte ihrer Sammlungen.

70 Meisterwerke der Klassischen Moderne aus der Saarbrücker Sammlung, darunter Arbeiten von Alexander Archipenko, Otto Dix, Max Ernst und Fernand Léger, gastieren seit Anfang Oktober im Nachbarland – dafür sind 25 Werke der Gegenwartskunst aus dem Luxemburger Musentempel nach Saarbrücken gereist, wo sie „spannungsvolle Akzente im Sammlungsparcours setzen“.

Dazu gehört zum Beispiel eine große Scherenschnitt-Installation der afroamerikanischen Künstlerin Kara Walker, die in kinderbuchartiger Ästhetik die historische Sklaverei in den Vereinigten Staaten aufgreift. Frappierenden Effekt macht außerdem die Malerei des 1982 geborenen Franzosen Guillaume Bresson, die in ihrer Caravaggio-Manier und ihren Graustufen und Sepiatönen altmeisterlich wirkt, aber ganz Gegenwärtiges abbildet – zum Beispiel eine Straßenschlacht. Weitere Luxemburger „Gäste“ in Saarbrücken stammen von Su-Mei Tse, Tania Bruguera, Günther Förg und David Altmejd: “Face à Face„, bis 19.3.2023, Info: www.kulturbesitz.de.