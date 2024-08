„Zieh den Karren aus dem Dreck“: Dieses Motto sagt alles aus. Beim mittlerweile traditionellen Südpfälzer Schlepperpulling treten Winzer aus der Region mit ihren Schmalspurtraktoren gegeneinander an .

Es gilt, einen mit schweren Gewichten beladenen Bremswagen möglichst weit auf dem präparierten Acker hinter sich herzuziehen. Erwarten darf man ein spannendes Schauspiel, das nicht von ungefähr in den vergangenen Jahren mehr und mehr Schaulustige und Teilnehmer anzog – ein Familienausflug auf den Acker lohnt sich also.

Eingeteilt werden die Traktoren unter anderem in Schlepper mit Hinterradantrieb und Allradantrieb sowie in PS-Klassen. Zudem wird es auch in diesem Jahr wieder eine eigene Klasse für Traktoren mit stufenlosem Antrieb geben, so dass diese nicht direkt gegen Traktoren mit Schaltgetriebe antreten müssen. Eine Druckluftbremse verlangsamt dabei die Fahrt des Wagens. Breitreifen, veränderte Luftzufuhr und das Anbringen von Zusatzgewichten sind nur einige kreative Möglichkeiten, seinen „Schlepper“ zu optimieren und die Leistung voll auszuschöpfen.

Apropos Teilnehmer: Angesprochen sind alle Altersgruppen. Gegen eine kleine Startgebühr darf jeder sein fahrerisches Können unter Beweis stellen (Anmeldung bis 11.30 Uhr). Junge Gäste dürfen sich auf eine Hüpfburg freuen, für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

26. Südpfälzer Schlepperpulling: So 11.8.. 12 Uhr, Acker an der L513 zwischen Walsheim und Knöringen, freier Eintritt; Infos, Teilnahmebedingungen, Anmeldung für Teilnehmer: www.schlepperpulling.de sowie info@schlepperpulling.de