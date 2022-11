Vor gut zehn Jahren stürmte er in Irland quasi aus dem Nichts heraus die Charts, kurz darauf startete er auch in Deutschland durch: Ryan Sheridan ist spätestens seit seinem energiegeladenen Hit „Jigsaw“ eine feste Größe im Musik-Business.

Nun sind die Musiker auf „Fused“-Tour und machen dabei im kommenden Jahr auch in Saarbrücken und Weinheim Halt.

Vom Straßenmusiker zum Star

Der irische Gitarrist und Sänger hat mit seinen virtuosen Gitarrenkünsten einen eigenen, unverwechselbaren Sound geschafften, für den ihn seine Fans lieben: eine Mischung aus Singer-Songwriter, Folk und Rock, immer gewürzt mit seiner ganz eigenen, präzise-rhythmischen Spielweise. Schnell schaffte er damit den musikalischen Aufstieg vom Straßenkünstler zum gefeierten Musiker. Seit seinem Debütalbum „The Day You Live Forever“ spielt er vor ausverkauften Häusern, in Stadien und trat sogar einst für den damaligen US-Präsidenten Barack Obama auf.

Irische Würze für US-Songs

Anfang des Jahres erschien sein aktuelles Album „Americana“, das er nach einer Auszeit durch die Corona-Pandemie aufgenommen hat und auf dem er Songs von US-Songwritern neu interpretiert. Den US-Ursprung spielt Sheridan dann auch genüsslich aus, etwa bei den vom Blues geprägten Songs „Kick Me When I’m Down“, „Get Yourself Together“ oder „The Well“.

Neuer Klang und typische Handschrift

Doch auch den amerikanischen Country-Rock interpretiert Sheridan etwa bei „Molly O!“ oder „Parachute“ für sich, freilich gewürzt mit irischem Einfluss. Und in der Liebesballade „Have A Little Faith in Me“ bemüht er – passend zur Botschaft, an ihn zu glauben – gar einen Gospelchor. Alle Songs bekommen so einen neuen Klang, der die Handschrift des Ausnahmegitarristen trägt, mit dem er zugleich aber auch sein Repertoire erweitert.

Ryan Sheridan – „Fused“-Tour 2023: Sa 14.1.23, Weinheim, Café Central; So 15.1.23, Saarbrücken, Garage, jeweils 20 Uhr, Tickets: eventim.de