Kaiserslautern lädt am 25. Juni zur Langen Nacht der Kultur. Und dabei wird geklotzt, nicht gekleckert: 62 Seiten umfasst das Programmheft mit seinem Überblick über 80 Einzelveranstaltungen an 25 Schauplätzen bis tief in die Nacht.

Eine Stimme, die fesselt und alles vergessen lässt, wenn sie sich im Samba wiegt, eigene Wege durch den Jazz bahnt oder sorbische Texte intoniert: Lena Hauptmann wird nicht ohne Grund als Topact angekündigt für das Programm der Fruchthalle in der Lautrer Langen Nacht der Kultur am 25. Juni. Dabei muss sich die 27-jährige Cottbusserin in ein Gesamtprogramm einfinden, das schlicht riesig ist und den kulturellen Durst widerspiegelt, den trockene Corona-Jahre verursacht haben.

Schwerstarbeit fürs Musen-Kollektiv

Im dicken Programmheft ist vor allem Seite 59 wichtig: Auf ihr kann man sich seinen Weg durch dieses Dickicht planen. Schwerstarbeit für das Musen-Kollektiv – und für die, die möglichst viel mitkriegen wollen. „Östliche Power“ ist in der Fruchthalle angesagt mit Comedy der russlandstämmigen Liza Kos, Balkanbeats mit Äl Jawala – mit einem Gig auch bei SWR2 – , dazu Jazz und Blues. Mit Chansons und Musicalmelodien gibt das Pfalztheater künstlerische Amtshilfe „iwwer die Gass“.

Auch Raum der Stille im Kultur-Trubel

Die Fruchthalle ist ab 18 Uhr zwar Programm-Schwergewicht, aber die Kulturnacht – die 20. mittlerweile – bezieht die ganze Stadt mit ein auf 25 Schauplätzen, darunter neue wie der Copacabana-Foxy-Club, die Pälzer Bagage – mit Jam Session und Live-Painting – oder der Freimaurertempel, der sich öffnet. Lesungen gibt es im Pfalztheater, „tastende“ Annäherung an die Kunst in der Pfalzgalerie, vor allem geistliche Musik in den Kirchen – in der Stiftskirche ab 22 Uhr auch einen „Raum der Stille“ für den, der sich dem Trubel mal entziehen will. Musik aller Art lockt an vielen Orten, von den „Liedern zum täglichen Gebrauch“ von Shakti und Matthias Paqué im SWR-Studio über den Musikverein Kaiserslautern in der Martinskirche bis zum Open-Air-Programm beim Salon Schmitt. Auch Kunst haben die Musen reich über das Stadtgebiet gestreut – und visuelle Sensationen wie die Illumination im Japanischen Garten.

Familienprogramm ab 15 Uhr

Der Langen Nacht geht ab 15 Uhr ein Familienprogramm voraus, das Kinder bedenkt, aber auch ernsteren Themen Raum gibt wie etwa einer Gesprächsrunde zur „Kulturellen Stadtentwicklung“ in Kaiserslautern im Theodor-Zink-Museum (17 Uhr).

Die Tafel ist also reich gedeckt und zeugt „von der kulturellen Vielfalt und Offenheit in unserer Stadt“, sagt Christoph Dammann, der Leiter des Kulturreferats und Koordinator der Langen Nacht.

Lange Nacht der Kultur in Kaiserslautern: Sa 25.6. ab 15 Uhr, Programmheft unter www.kaiserslautern.de/mb /themen/kultur/lndk-2022.pdf