2023 verlässt das Bottroper „Ruhrpott Rodeo“ erstmals seinen Heimathafen, um den Geist des Festivals in die ganze Nation hinaus zu tragen – und geht „on the Road“ nach Wien, Augsburg, Würzburg, Hannover, Berlin und Saarbrücken.

Seit 15 Jahren findet „Deutschlands größtes Punkrock-Open- Air-Festival“ (so die Veranstalterangaben) auf einem Freigelände am Flughafen Schwarze Heide in Hünxe bei Bottrop statt. Wie schon in den vergangenen Jahren stehen im Lineup wieder viele bekannte Größen der Punkrock-Szene. Neu ist allerdings, dass das Lineup durch die Republik tourt.

Neues ZSK-Album zum Durchhalten und Feiern

So etwa Wizo um Frontman Axel Kurth. Seit fast 37 Jahren zählt die Dreierkombo aus Sindelfingen zu den Hochkarätern im deutschen Punkrock. Oder das Berliner Punk-Quartett ZSK, das sein 25-jähriges Bestehen mit einem neuen Album feiert. „Hass/Liebe“ soll – nach AFD im Bundestag, Virus, russischem Angriffskrieg und Klimakatastrophe – für alle sein, die sich trotz finsterer Zeiten nicht entmutigen lassen. Ein Album zum Durchhalten, zum Feiern und vor allem zum Rausschreien der Wut. Auch die Musik der Band Dritte Wahl gehört seit 1986 zum guten deutschen Politpunk. Die vier Jungs aus Rostock sind weiterhin auf „3D“-Tour, das gleichnamige aktuelle Album erschien bereits im Herbst 2020.

„Ruhrpott Rodeo – on the Road“, u.a. mit Wizo, Dritte Wahl, Slime, Betontod, ZSK, Kochenfabrik, The Dead End Kids ...: Mi 7.6., Saarbrücken, E-Werk; Karten unter 01806 570070 und 0651 9790777