Seine nachdenkliche Ballade „Going to a Town“ ist vielen vertraut. In mehreren Gänsehaut-Versionen hat Rufus McGarrigle Wainwright den Song für sein Album „Folkocracy“ (2023) neu produziert. Jetzt ist der Künstler auf Solo-Tour zu erleben.

Die Scheibe ist ein Kleinod, das berührend, intensiv und mit viel Tiefgang interpretierte Perlen handgemachter Musik der vergangenen Jahrzehnte versammelt. Eine Hommage an die Sommermonate seiner Kindheit, in denen Wainwright mit seiner Musiker-Familie viel Zeit auf Folk-Festivals verbrachte. Für die gefühlvolle Umsetzung seiner Lieblingstracks wie „Harvest“, „Cotton Eyed Joe“ oder „Hush Little Baby“ hat Wainwright sich David Byrne (Talking Heads), Chaka Khan und andere namhafte Kollegen ins Boot geholt.

Die CD ist ein weiterer Markstein seiner Karriere nach „Unfollow the Rules“, für das er eine von mehreren Grammy-Nominierungen verbuchen konnte. Dabei reicht das Werk von Rufus Wainwright weit über Singen und Songwriting im Pop-Genre und über das amerikanische Songbook hinaus, wenngleich seine eindringliche, geschulte Stimme und die Kunst der Komposition stets die Pfunde sind, mit denen der Künstler aus Übersee wuchern kann: Zwei Opern, sinfonische Kompositionen, Film- und Theatermusik und inzwischen zehn Studioalben umfasst es bislang.

Der (gerade noch) 50-Jährige gilt obendrein als glänzender Bühnenmusiker: „Ein Künstler, der in seinen Konzerten die Zuschauer-Herzen einsammelt“, urteilte der deutsche „Rolling Stone“-Ableger nicht von ungefähr. Das sollte ihm aller Erwartung nach auch jetzt solo an Flügel und Gitarre gelingen, was naturgemäß für Nähe sorgt. Von Schottland über die Schweiz, Italien und Spanien bis nach Japan führt ihn die Tournee, mit nur zwei Stippvisiten in Deutschland, darunter Karlsruhe. Die Chance, den Künstler aus Kanada hier live zu erleben, sollten nicht nur Fans nutzen.

Rufus Wainwright: Mi 17.7., 20.30 Uhr, Karlsruhe, Tollhaus (Zeltival), Karten: reservix.de