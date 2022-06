Endlich darf das Roxheimer Gondelfest wieder stattfinden. Vom 1. bis 4. Juli wird das Fest, nach zweijähriger Coronapause, auf dem Festplatz am Roxheimer Altrhein wieder die Besucher erfreuen. Neu ist diesmal ein großes Kinderprogramm.

Es ist das 70. Gondelfest, bei dem gemeinsam mit den Veranstaltern, Festwirten und Schaustellern sowie weiteren Aktiven eine vielversprechende Mischung zum Zuschauen und Mitmachen entstanden ist. Viel Livemusik, ob Rock oder Pop, auf der Bühne und natürlich das traditionelle Fischerstechen, eine stets spaßige Angelegenheit auf dem Altrhein am Sonntag, sorgen für reichlich Kurzweil bei Groß und Klein.

Eröffnung mit Schülerband De Breaks

Die offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Michael Müller findet am Freitagabend auf dem Festplatz statt. Die Schülerband De Breaks spielt im Anschluss. Sie war bereits in der Finalshow bei „The Voice Kids“ am Start.

„Fischbraterei“ an allen Festtagen

Neben viel Unterhaltung wird an allen Festtagen natürlich für das leibliche Wohl gesorgt. Passend zum Gondelfest gibt es diesmal auch eine „Fischbraterei“, das heißt sowohl gebackene Filets wie Fischbrötchen sind im Angebot. Die Schausteller sind ebenfalls an allen Tagen vertreten, so dass die Kinder und Jugendlichen ihren besonderen Spaß haben können.

Illuminierte Rialto-Brücke

Die in den Abendstunden illuminierte Rialto-Brücke auf der gegenüberliegenden Altrheinseite und Wasserfontänen werden dem Fest wieder ihren besonderen Charakter geben. Die Gondel- und Tretbootfahrten können diesmal leider nicht stattfinden. Den krönenden Abschluss bildet das große Brillantfeuerwerk.

70. Roxheimer Gondelfest, 1.-4.7., Bobenheim-Roxheim, Festplatz am Altrhein, Eröffnung: Fr 1.7., 18 Uhr, Finale mit Feuerwerk: Mo 4.7., 22.30 Uhr; Info: Telefon 06239 939-0