Frische Luft, Köstlichkeiten und feine Rotweine, für diesen Dreiklang steht die Rotweinwanderung in Freinsheim, die zur Winterzeit seit Jahren Besucher aus nah und fern in Scharen lockt. Die Strecke verläuft durch die Weinlage „Musikantenbuckel“.

Die Winzer, Caterer und Gastgeber haben sich einiges einfallen lassen, um ihren Gästen bei der Rotweinwanderung an 14 Ausschankstellen im Wingert kulinarisch viel Abwechslung zu bieten: Von Spießbraten und Erbsensuppe über Pizza, Pinsa und Wildburger bis zum veganen Linsencurry, von Ragout bis Reibekuchen reicht die Bandbreite. Neben ausgesuchten Roten gehört auch Glühwein zum Angebot. Und Süßschnäbel kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Auch die Gastronomiebetriebe im Ort haben geöffnet. Es empfiehlt sich eine frühe Reservierung.

Fackelwanderung zum Auftakt

Los geht das dreitägige Schlemmen am Freitag, 26. Januar, 18 Uhr. Dann eröffnet die Freinsheimer Weinprinzessin Nathalie I. die Veranstaltung am historischen Rathaus im Ortskern. Im Anschluss startet eine stimmungsvolle Fackelwanderung zu Stand eins des Rotweinwanderwegs auf Zeit. Fackeln werden ab 17.15 Uhr vor Ort verkauft. Der Weg zum Veranstaltungsgelände vom Historischen Rathaus führt zunächst rechts durch die Korngasse. Danach geht es links in die Wallstraße, direkt wieder rechts durch die 3. Querstraße, dann links auf die Wenjenstraße und an der zweiten Abbiegung nach rechts in die Schubertstraße. An deren Ende führt ein betonierter Feldweg zum Rotweinweg mit den 14 Genuss-Stationen.

Volkslauf um den Oschelkopf

Wem ein Spaziergang von Stand zu Stand nicht sportlich genug erscheint, der sollte sich den Sonntag vormerken: Dann veranstaltet der FV Freinsheim den Volkslauf um den Oschelkopf für mehrere Altersklassen. Der Hauptlauf startet an der Vereinsgaststätte „Harmonie“ in der Dackenheimer Straße 40 um 9.30 Uhr (Anmeldung auf www.br-timing.de bis 20 Uhr am Samstag vor dem Lauf. Nachmeldungen sind am Wettkampftag noch bis maximal 30 Minuten vor dem Start möglich). Die Läufer haben eine zehn Kilometer lange Strecke zu bewältigen.

Rotweinwanderung: 26.-28.1., Fr 18-22 Uhr, Sa 11.30-18 Uhr, So 11.30-18 Uhr, Freinsheim, Weinlage „Musikantenbuckel“; Altstadt während der Festtage für den Durchgangsverkehr gesperrt, Parkplätze sind ausgewiesen; www.stadt-freinsheim.de