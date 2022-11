In Krisenzeiten ersehnter denn je: der Zauber und der Friede der Weihnachtszeit. Den soll auch der Deidesheimer Advent wieder an allen vier Adventswochenenden vor der schmucken Kulisse der Weinstadt verstrahlen, verbunden mit viel Programm.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wird der Neustart im 48. Jahr dieses Marktes etwas kleiner ausfallen. Um einer Überfüllung vorzubeugen soll es statt der zuletzt über 100 diesmal „nur“ 80 Stände geben. „So soll der Festbereich etwas ruhiger und gemütlicher werden, ohne an Attraktivität zu verlieren“, heißt es in der Ankündigung. Auch das Energiesparen bei Beleuchtung und Beheizung etwa der Stadthalle ist ein Thema. Die Veranstalter empfehlen die Anfahrt mit Bus und Bahn, zumal der Markt in Bahnhofsnähe beginnt.

Trüffelmanufaktur und Ölmühle vertreten

Trotz reduzierter Budenzahl werden Neuzugänge angekündigt, darunter die einzige deutsche Trüffelmanufaktur oder eine Ölmühle, die am Stand das Ölpressen vorführt. Das Rahmenprogramm, gestaltet von der katholischen Kirchengemeinde, Vereinen, Musikern, Künstlern, Weingütern, Galerien, dem Boulevardtheater Deidesheim und einer Geschichtenerzählerin ist mit rund 60 Veranstaltungen üppig und vielfältig.

Attraktionen für Kinder

Neu ist der besinnliche Rundgang mit stimmungsvollen Stationen und Attraktionen, gerade auch für Kinder. Der Rundgang sei eingerichtet worden, um auch Schloss und Schlosspark ins Geschehen einzubinden, war dazu in der Tourist-Info zu erfahren. In der Schloßstraße werden auch die Gastronomie und Geschäfte geöffnet sein.

Natürlich ist das Speisen- und Getränkeangebot auf dem Markt reichhaltig, der angebotene Glühwein basiert ausschließlich auf Rotweinen aus der Verbandsgemeinde Deidesheim.

Deidesheimer Advent: 25.11.-18.12., Fr 17-21, Sa 14-21, So 11-21 Uhr; Eröffnung: Fr 25.11., 18 Uhr, Stadtplatz; weitere Infos: www.deidesheim.de