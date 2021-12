Und wer wollen wir heute sein? Die beiden französischen Fotografinnen Elsa Parra und Johanna Benaïnous – erstere ist 1990, zweitere 1991 geboren – lieben Rollenspiel und Verwandlung. Wie sie sich selbst in Szene setzen, zeigt die Schau in Karlsruhe.

Sie sind viele. Die beiden französischen Fotografinnen Elsa Parra und Johanna Benaïnous – erstere ist 1990, zweitere 1991 geboren – lieben Rollenspiel und Verwandlung. In umfangreichen Fotoserien setzen sich die in Paris lebenden Künstlerinnen selbst in Szene. Mit Hilfe von Perücken, Klamotten und ausgewählten Umgebungen mutieren sie zum Punker-Pärchen, zu Ghetto-Kids, zu melancholischen Zwillingsschwestern, zum frustrierten Liebespaar, zu College-Girls, die gelangweilt auf einem Rastplatz abhängen.

Das Konzept erinnert an die Metamorphosen der Cindy Sherman. Doch während Letztere in ihren fotografischen Selbstinszenierungen gerne kunsthistorische Vorbilder oder Filmsequenzen parodiert und die Klischeehaftigkeit weiblicher Rollenbilder ins Groteske überspitzt, erscheinen die Rollenspiele von Elsa & Johanna dezenter, weniger plakativ und infolgedessen poetischer. In der Städtischen Galerie Karlsruhe, die den beiden Französinnen die erste Einzelausstellung in Deutschland widmet, lässt sich das an drei großen Fotoserien beobachten.

Fiktive Typologie junger Menschen

„A Couple of Them“ (2014-16) hat soziologischen Charakter. Die Werkgruppe entwirft eine fiktive Typologie junger Menschen. Dabei spielen Elsa & Johanna mit Codes der Jugendkultur, mit der Bedeutung von Outfit und Styling als Mittel der Identitätsstiftung und der sozialen Zuordnung.

Etwas ausgesprochen Kinematographisches hat hingegen die 2018 und 2019 im kanadischen Calgary entstandene Serie „Beyond the Shadows“. Mit ihren suggestiven, dabei seltsam verhaltenen Figurentableaus, zwischen die Landschaften und Stillleben gerückt sind, gleicht die Bilderfolge einem filmischen Essay über Einsamkeit und Schwermut. Alternativ könnte man hinter den Fotos auch Filmstills aus einer Serie von David Lynch vermuten – „Twin Peaks“ lässt grüßen.

Irritierendes Spiel mit Retro-Ästhetik

Zu diesem filmischen Moment kommt in der jüngsten Serie „The Timeless Story of Moormerland“ (2021) ein irritierendes Spiel mit Retro-Ästhetik. Durch konsequente modische Rückstilisierung entsteht der Eindruck, man hätte es mit Bildern aus den 1960er- und 1970er-Jahren zu tun. Die real existierende ostfriesische Gemeinde Moormerland liefert die Kulisse für diese charmante Illusion einer Zeitreise, die sich über entsprechendes Mobiliar bis in die Ausstellungsarchitektur fortsetzt. Der 45-minütige Videofilm „Tres Estrellas“, in dem Elsa & Johanna unter anderem zwei Hirtenjungen auf Fuerteventura mimen, komplettiert das Portfolio fiktiver Identitäten.

Info

Elsa & Johanna: “The Plural Life of Identity„ – bis 13.3.2022, Karlsruhe, Städtische Galerie, Lorenzstraße 27 (neben ZKM), Mi-Fr 10-18 Uhr, Sa, So 11-18 Uhr; 24./25./31.12. und 1.1. geschlossen; 2G-Plus-Regel; Info: 0721 1334401, staedtische-galerie.de