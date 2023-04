Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kriemhild, Brünhild und die Nornen: Für die Nibelungenfestspiele 2022 erzählt Theaterautor Ferdinand Schmalz die Geschichte von Siegfried & Co. neu – aus der Perspektive der Frauen. Die „Hildensaga“ inszeniert Roger Vontobel.

Im LEO-Interview gibt Regisseur Roger Vontobel, der 1977 in Zürich geboren wurde, vor der Premiere am 15. Juli Einblicke in das Stück und die Probenarbeiten.

Herr Vontobel, Sie inszenieren jetzt bereits zum zweiten Mal für die Nibelungenfestspiele. Hat Sie das Nibelungenlied schon davor interessiert?