Das Carillon am Museum für Zeit in Rockenhausen ist ein Kristallisationskern des Festivals Neue Musik geworden, das in zweijährigem Rhythmus in dem Nordpfalz-Städtchen internationale Musikprominenz versammelt.

Eine Auftragskomposition, die am 12. November im Museum für Zeit uraufgeführt wird, unterstreicht diese Rolle des Glockenspiels, das die Neue Musik ganzjährig in der Stadt präsent hält.

Der „Rockenhausen Almanach“ für Carillon, mit dem der italienische Komponist Daniele Ghisi für jede Woche des Jahres eine Klangminiatur geschrieben hat, stiftet diese Verbindung. Die junge Komponistin Elina Lukijanova, Meisterschülerin von Wolfgang Rihm, antwortet nun mit ihrer Komposition auf diese Vorgabe. Dem Festival-Publikum ist sie bekannt durch ihr Stück „What about significance“, das hier 2021 uraufgeführt wurde.

Wandelkonzert in Klang, Wort und Video

Lukijanova verbindet in einem Wandelkonzert Gedichte, Videosequenzen und elektronische Verklanglichungen mit den Klängen der im Museum ausgestellten Uhren. Das ehrenamtliche Museumspersonal wird selbst die Pendel bedienen, wie die Festival-Organisatorin Lydia Thorn Wickert erläutert. Der Almanach wird erstmals in seiner Gesamtheit auf dem Carillon zu Gehör gebracht, gemäß der Vorgaben Lukijanovas. Das Projekt wird in Abstimmung mit Ghisi realisiert. Beide, Lukijanova und Ghisi, werden zur Uraufführung anwesend sein. Der vorläufige Arbeitstitel des Stücks: „Vermenschnis – Gegenstück“.

„Vermenschnis-Gegenstück“ von Elina Lukijanova, Uraufführung: Sa 12.11., 19 Uhr, Rockenhausen, Museum für Zeit, Eintritt frei