Sie stehen wieder in den Startlöchern, die „Ackerhoschis“. Auf einem zum Festivalgelände umfunktionierten Feld in der Nähe des Dorfs Obrigheim im Leiningerland geht demnächst wieder eine fröhliche Rocksause über die Bühne.

„Ackerhoschis“, so nennen die Veranstalter von „Rock im Hinterland“ liebevoll die Fans der Veranstaltung. Und die dürfen sich in diesem Jahr nicht nur auf ordentlich Musikpower freuen, sondern auch auf einen Zuschlag mit Lokalkolorit: Zum Auftakt rocken Yo Allerdann und Die Anonyme Giddarischde beim „Pfälzer Abend“ schon donnerstags den Acker – Mitgröl-Hymnen inklusive. Karten dafür gibt es nur an der Abendkasse.

Fiddlers Green und April Art am Start

Für ordentlich Stimmung sollten aber auch die Headliner des eigentlichen Festivals sorgen: die Irish Speedfolker Fiddlers Green (Fr 21.30 Uhr), die man wohl nicht mehr eigens vorstellen muss, und die hessischen Heizer von April Art (Sa 21.15 Uhr). Die Band um Rockröhre Lisa-Marie Watz wird Headbanger mit ihrem modernen Metal, melodischen Hooks, knackigen Elektro- und Hip-Hop-Elementen und „Moshpit-Garantie“ geradewegs wegfegen. Auf ihr energetisches Programm weist schon ihr Markenzeichen, das auffallend grelle Rot hin, das ihr aktuelles PR-Outfit prägt.

Den Festivalfreitag eröffnet ein noch nicht genannter Newcomer. Außerdem entern die Schwetzinger Pop-Punker von Chris Blackburger die Bühne, die eigens darauf hinweisen, dass sich hinter dem Namen eine Band, kein Singer-Songwriter verbirgt. „Mit ihren energiereichen, selbstgeschriebenen Songs sowie simplen Hooklines und mitreißenden Melodien, bestehend aus E-Gitarre, Bass und Schlagzeug, reißen sie ihr Publikum non-stop mit“, verspricht die Rezension.

Die österreichische Symphonic-Metal-Band Visions of Atlantis lässt den Abend mit Songs des neuen Albums „Pirates II - Armada“ ausklingen.

„Highlandgames“ und Kinderprogramm inklusive

Samstags geht es nach „Highlandgames“ (Anmeldung vor Ort) und Kinderwettbewerben ab 17 Uhr weiter mit fetzigen Klängen von Waltzing Mathilda, den Wormser Gitarrenrockern Plan X, der Bremer Indieband Raum27 und nach April Art noch den Leipziger Brasspunkern 100 Kilo Herz. Bemerkenswert: Die Speedbeat-Kultband Waltzing Mathilda aus Grünstadt ist in Obrigheim 33 Jahre nach dem letzten Konzert wieder live mit „beliebten Melodien“ der 50er, 60er und 70er Jahre zu erleben. Für Kein Happy End ist der Name unterdessen Programm: Sie sagten den geplanten Auftritt aus privaten Gründen ab.

Rock im Hinterland: 22.-24.8., Obrigheim, Festivalgelände an K29, Do 19 Uhr, Pfälzer Abend, Fr 19 Uhr, Sa 17 Uhr, Sa 14 Uhr: Highlandgames/ Kinderprogramm. Zufahrt über Feldwege, 30 Minuten Fußweg vom Bahnhof Albsheim/Eis; Karten und Infos: rockimhinterland.de